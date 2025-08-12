Flamengo vs. Internacional: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos de la Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flamengo vs. Internacional EN VIVO: se enfrentan este miércoles 13 de agosto en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN 2 y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Con los ojos puestos en luchar por la Libertadores, el equipo de Filipe Luís fue el brasileño que más invirtió en este mercado de pases, en el que miró para el fútbol europeo.

Repatrió a los brasileños Emerson Royal, del Milan; y Samuel Lino, del Atlético de Madrid, y de este último también fichó Saúl Ñíguez para reforzar su mediocampo y defensa.

El Inter, por su lado, eligió robustecer su aspecto defensivo, y compró al uruguayo Alan Rodríguez, de Argentinos Juniors, que ya fue titular en el último partido del Brasileirão, y al brasileño Richard Coelho, que estaba en el Alanyaspor turco.

Flamengo vs. Internacional: altas y bajas para los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo no podrá contar con el mediocampista Giorgian De Arrascaeta por suspensión y es baja por lesión Erick Pulgar. En Inter de Porto Alegre no están disponibles Óscar Romero, Gabriel Mercado y Fernando.

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Internacional EN VIVO por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido de Flamengo ante el elenco de SC Internacional está programado para el miércoles 13 de agosto en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil). El recinto tiene capacidad para recibir a 78 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Internacional EN VIVO por los octavos de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Flamengo vs. Internacional comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Flamengo vs Internacional EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN 2, mientras que en Argentina va por FOX Sports. Vía streaming, el cotejo por la Copa Libertadores va por Disney+ Premium. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Flamengo vs Internacional: alineaciones posibles

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan, Saúl Ñíguez ; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro. DT: Filipe Luís.

Internacional: Sergio Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias. DT: Roger Machado.



Flamengo vs Internacional: últimos resultados

09/08/2025 | Flamengo 2-1 Mirassol – Brasileirao

06/08/2025 | Atlético MG 0-1 [4-3] Flamengo – Copa do Brasil

03/08/2025 | Ceará 1-1 Flamengo – Brasileirao