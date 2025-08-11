Últimas Noticias
América de Cali vs Fluminense EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de la Copa Sudamericana?

Erick Chavez

América de Cali vs Fluminense EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

América de Cali vs Fluminense EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de agosto por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. 

América de Cali vs Fluminense: ¿cómo llegan a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?

América de Cali llega a los octavos de final del torneo tras vencer en los playoffs al Bahía con un marcador global de 2-0.

¿Cuándo y dónde juegan América de Cali vs Fluminense en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre América de Cali vs Fluminense se disputará este martes 12 de agosto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El recinto tiene capacidad para 37 899 espectadores.

¿A qué hora juegan América de Cali vs Fluminense en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido América vs Fluminense comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido América vs Fluminense comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido América vs Fluminense comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido América vs Fluminense comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido América vs Fluminense comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido América vs Fluminense comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido América vs Fluminense comienza a las 8:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido América vs Fluminense comienza a las 9:30 p.m.
  • En Argentina, el partido América vs Fluminense comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido América vs Fluminense comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido América vs Fluminense comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido América vs Fluminense comienza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido América vs Fluminense comienza a las 2:30 a.m.

¿Qué canales transmiten el América de Cali vs Fluminense en vivo por TV?

El partido entre América vs Fluminense se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por DGO. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

América de Cali vs Fluminense: alineaciones posibles

América de Cali: Soto; Tovar, Bocanegra, Pestaña, Bertel; Escobar, Navarro, Carrascal; Barrios, Romero y Ramos.

Fluminense: Fábio; Xavier, Manoel, Freytes, René; Martinelli, Hércules; Serna, Ganso, Canobbio; Cano.



América de Cali vs Fluminense: últimos resultados

América de Cali

  • América de Cali 0-1 Tolima
  • Tigres 0-1 América de Cali
  • Santa Fe 2-1 América de Cali

Fluminense

  • Bahía 3-3 Fluminense
  • Fluminense 1-1 Internacional
  • Fluminense 1-0 Gremio
