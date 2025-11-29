Últimas Noticias
Susto en Palmeiras: Bruno Henrique de Flamengo mete miedo, pero se pierde el primer gol de final de Copa Libertadores

Bruno Henrique de Flamengo reacciona así en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el estadio Monumental.
Bruno Henrique de Flamengo reacciona así en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el estadio Monumental. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Flamengo tuvo las primeras ocasiones de gol en la final de la Copa Libertadores 2025.

Flamengo arrancó como protagonista en la final única de la Copa Libertadores 2025. En cambio, Palmeiras se mostró frágil en la marca en el compromiso en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

El 'Mengao' hizo daño en sus primeros ataques, especialmente cuando tras una jugada colectiva el delantero Bruno Henrique quedó en inmejorable posición, pero su remate salió desviado para el respiro de los jugadores de Palmeiras.

Flamengo cuenta en Bruno Henrique como una de sus cartas de gol de cara a obtener su cuarto título en su historia en la Libertadores.

'Fla' perdió una de las cuatro finales de Copa Libertadores que disputó: ante Palmeiras en el 2021.

Copa Libertadores
Bruno Henrique se lamenta por la ocasión perdida. | Fuente: Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo: alineaciones confirmadas en final de Copa Libertadores

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez ©, Murilo, Joaquín Piquerez; Raphael Veiga, Andreas Pereira; Allan, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danielo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; y Bruno Henrique ©. DT: Filipe Luis.

Flamengo Palmeiras Copa Libertadores Copa Libertadores 2025

