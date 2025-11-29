Susto en Palmeiras: Bruno Henrique de Flamengo mete miedo, pero se pierde el primer gol de final de Copa Libertadores

Flamengo arrancó como protagonista en la final única de la Copa Libertadores 2025. En cambio, Palmeiras se mostró frágil en la marca en el compromiso en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.

El 'Mengao' hizo daño en sus primeros ataques, especialmente cuando tras una jugada colectiva el delantero Bruno Henrique quedó en inmejorable posición, pero su remate salió desviado para el respiro de los jugadores de Palmeiras.

Flamengo cuenta en Bruno Henrique como una de sus cartas de gol de cara a obtener su cuarto título en su historia en la Libertadores.

'Fla' perdió una de las cuatro finales de Copa Libertadores que disputó: ante Palmeiras en el 2021.

Bruno Henrique se lamenta por la ocasión perdida. | Fuente: Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo: alineaciones confirmadas en final de Copa Libertadores

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez ©, Murilo, Joaquín Piquerez; Raphael Veiga, Andreas Pereira; Allan, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danielo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; y Bruno Henrique ©. DT: Filipe Luis.