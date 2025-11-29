Últimas Noticias
La final de la Copa Libertadores se retrasó porque el bus de Palmeiras llegó tarde por el tráfico de Lima

Palmeiras, busca su cuarto trofeo en la Copa Libertadores.
Palmeiras, busca su cuarto trofeo en la Copa Libertadores. | Fuente: Palmeiras
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Palmeiras y Flamengo buscarán en el estadio Monumental su cuarto título en la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó sobre un cambio de horario en el choque entre Flamengo y Palmeiras por la final única de la Copa Libertadores 2025.,

"¡Atención! El partido comenzará 15 minutos más tarde del horario establecido", señaló la Conmebol, por lo cual el choque recién comenzó a partir de las 4:15 de la tarde (hora peruana).

RPP dio a conocer que este cambio se efectuóp debido que el bus con la delegación de Palmeiras llegó una hora tarde al estadio Monumental de Ate debido al intenso tránsito que se vive este sábado en Lima.

Palmeiras lamentó muerte de hincha en Lima

El Palmeiras lamentó el fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti (38), quien se encontraba en Lima, para presenciar la gran final de la Copa Libertadores, programada para este sábado, 29 de noviembre.

"Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", refirió el club brasileño en un breve pronunciamiento de X (antes Twitter).

Palmeiras vs. Flamengo: alineaciones confirmadas en final de Copa Libertadores

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez ©, Murilo, Joaquín Piquerez; Raphael Veiga, Andreas Pereira; Allan, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danielo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; y Bruno Henrique ©. DT: Filipe Luis.

Flamengo Palmeiras Copa Libertadores

