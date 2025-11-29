Últimas Noticias
Chileno Erick Pulgar se salvó de expulsión: tremenda patada contra Fuchs de Palmeiras en final de Copa Libertadores [VIDEO]

El jugador de Palmeiras en la césped del estadio Monumental tras fuerte falta de Erick Pulgar.
| Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Bruno Fuchs sufrió fuerte falta del volante chileno de Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025.

El primer tiempo de la Copa Libertadores 2025 se cerró sin abrir el marcador en el duelo entre Flamengo y Palmeiras, en el estadio Monumental de Ate. Ambos equipos no alcanzaron su mejor versión.

Eso sí, una de las jugadas que más llamó la atención la protagonizó Erick Pulgar de Flamengo, que infraccionó duramente a Bruno Fuchs, que acabó adolorido en el césped por un patadón en el tobillo.

Pulgar solo recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro argentino Darío Herrera, quien consideró que la jugada no merecía la expulsión.

El equipo ganador de esta final se convertirá en el primer "tetracampeón" brasileño de la Libertadores, es decir, el primero que alcance a reunir cuatro trofeos de la Copa Libertadores, ya que Palmeiras y Flamengo llegan a esta final actualmente con tres cada uno, cuatro del total ganados en los últimos seis años. 

Flamengo
| Fuente: ESPN

Palmeiras vs. Flamengo: así arrancaron en final de Copa Libertadores

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez ©, Murilo, Joaquín Piquerez; Raphael Veiga, Andreas Pereira; Allan, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danielo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; y Bruno Henrique ©. DT: Filipe Luis.

