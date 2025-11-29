Carles Puyol invitado especial en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Un invitado especial estuvo presente en la final de la Copa Libertadores disputada en Lima, entre los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras.

Se trató del exdefensor español Carles Puyol, quien asistió al Estadio Monumental para vivir de cerca el tan esperado encuentro.

El excampeón del Mundial Sudáfrica 2010 fue visto conversando con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, minutos antes del inicio del compromiso.

Posteriormente, Puyol, uno de los últimos grandes referentes del Barcelona, ingresó al campo de juego acompañando por Felipe Melo, exvolante de Palmeiras, y Julio César, exarquero de Flamengo, quienes fueron los encargados de portar el trofeo de la Copa Libertadores.

¡TARZÁN PUYOL, PRESENTE EN LIMA PARA LA FINAL DE LA #Libertadores!



November 29, 2025

Un momento curioso ocurrió cuando Felipe Melo, campeón de la Libertadores con el 'Verdao' en dos ocasiones, intentó pasarle el trofeo a Puyol, quien se negó a recibirlo diciendo: "Yo no la gané".

Este gesto fue considerado como un acto de respeto hacia los jugadores que han disputado y ganado el prestigioso torneo sudamericano.

Cabe destacar que el único futbolista español en ganar la Copa Libertadores hasta la fecha es Pablo Marí. El actual defensor del Fiorentina de Italia alzó el trofeo en 2019, cuando Flamengo derrotó a River Plate por 2-1 en el mismo estadio Monumental de Lima.

Ahora, otro compatriota de Puyol, Saúl Ñíguez, quien también milita en Flamengo, podría tener la oportunidad de repetir la historia y sumar su nombre a la lista de campeones españoles en la Libertadores.