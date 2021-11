Palmeiras Vs. Flamengo | Fuente: @AFP

Falta muy poco para conocer al nuevo campeón de la Copa Libertadores 2021, competición que tiene por segunda vez consecutiva a dos equipos brasileños en la final. Esta vez tendrá como protagonistas a Palmeiras y Flamengo, que se verán las caras este sábado 27 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

El ‘Verdao’ es dueño de la corona, quien se hizo con el título de la edición pasada después de derrotar en la final por 1-0 a Santos, por lo que buscará que el título se mantenga en Sao Paulo. Por su parte, el 'Mengao' buscará repetir la hazaña que logró ante River Plate en el 2019. Además, viene invicto en definiciones por este evento.

Cabe precisar, que el Palmeiras abordará su sextal final, mientras que será la tercera de Flamengo. Por otro lado, en la cronología de la Copa Libertadores será la cuarta vez en que la final se decide entre dos equipos de Brasil. Sucedió en 2005 (Athletico Paranaense vs. Sao Paulo); 2006 (Sao Paulo vs. Internacional) y 2020 (Palmeiras vs Santos).



Como se recuerda, desde el 2019 la Copa Libertadores pasó a definirse a partido único. El Estadio Monumental de Lima y el Maracaná fueron las sedes anteriores. En caso de igualdad en los 90 minutos, el campeón se conocerá por la vía de los penales.





¿Cuántas finales disputó Palmeiras y Flamengo por Copa Libertadores?

Palmeiras ha jugado un total de cinco finales con lo que respecta a la Copa Libertadores, de las cuales pudo salir campeón en dos oportunidades. En 1999 ganó su primer título de la competición, luego de vencer por 2-1 al Deportivo Cali, alegría que repetiría 21 años después tras imponerse 1-0 ante su similar Santos.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para el cuadro ‘alviverde’, ya que en las finales de 1961, 1968 y 2000 se quedó a un paso de la gloria. En la primera fue derrotado por Peñarol, la segunda ante Estudiantes y la tercera frente a Boca Juniors en el Morumbí.

Por su parte, Flamengo tiene una realidad muy diferente. A penas figura en dos finales, aunque ambas ganadas. En 1981 la disputó ante el Cobreloa de Chile, donde ambos clubes llegaban por primera vez a una final de la Libertadores. El ´Mengao’ ganó por 2-1.

38 años más tarde, el ´Fla´ volvería a definir una Copa Libertadores, pero esta vez ante River Plate. Dicho encuentro es recordado por sus aficionados dado que el ‘rojinero’ dio vuelta al marcador en los descuentos del partido. Los argentinos iban ganando desde el inicio, pero apareció Gabriel Barbosa, quien anotó dos goles en menos de tres minutos y dio la segunda estrella intercional al Flamengo.

