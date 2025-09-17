LDU Quito vs Sao Paulo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de la Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

LDU Quito vs Sao Paulo EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

LDU Quito vs Sao Paulo: ¿cómo llegan a la ida de los cuartos de la Copa Libertadores 2025?



LDU Quito llega a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Botafogo por un marcador global de 2-1. Sao Paulo, en tanto, llega a esta instancia tras vencer 4-3 a Atlético Nacional en tanda de penales.

¿Cuándo y dónde juegan LDU Quito vs Sao Paulo en vivo por los cuartos de la Copa Libertadores 2025?



El encuentro entre LDU Quito vs Sao Paulo se disputará este jueves 18 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El recinto tiene capacidad para 41 575 espectadores.

¿A qué hora juegan LDU Quito vs Sao Paulo en vivo por los cuartos de la Copa Libertadores 2025?



En Perú , el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 5:00 p.m.

, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 5:00 p.m. En Ecuador , el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 5:00 p.m.

, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 5:00 p.m. En Brasil , el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 7:00 p.m.

, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido LDU Quito vs Sao Paulo comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el LDU Quito vs Sao Paulo en vivo por TV y streaming?



El partido entre LDU vs Sao Paulo será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se podrá ver por Disney+

LDU Quito vs Sao Paulo: alineaciones posibles



LDU Quito: Valle; Mina, Ade, Quiñonez; Gruezo; Quintero, Ramírez, Villamil, Alvarado; Medina y Alzugaray.

Sao Paulo: Rafa; Ferraresi, Franco, Sabino; Cédric, Antonio, Bobadilla, Rodriguinho, Díaz; Ferreira y Luciano.

LDU Quito vs Sao Paulo: últimos resultados

LDU Quito

Libertad 0-1 LDU

LDU 1-1 Macara

El Nacional 1-0 LDU

Sao Paulo

Sao Paulo 1-0 Botafogo

Cruzeiro 1-0 Sao Paulo

Sao Paulo 2-0 Atlético Mineiro