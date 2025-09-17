Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO: partidazo en Matute por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs. U de Chile se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en un partido clave por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En Alianza Lima tienen una campaña para el recuerdo a nivel internacional. Y es que empezaron la Copa Libertadores desde la tercera ronda previa, se metieron a la fase de grupos y al quedar tercero entró a los playoff de la Sudamericana. Allí, derrotó a Gremio y la Universidad Católica ecuatoriana, por lo que ahora en la mira está la Universidad de Chile.

La contienda de Alianza frente al popular 'Romántico viajero' es de alta expectativa por lo que pasó en el 2010. En el año en mención jugaron por octavos de la Libertadores y el club chileno pasó de etapa con un polémico gol en posición adelantada.

"Contento de volver al Perú. Es un partido difícil, como lo es un partido de Copa, más aún cuando ellos lo están haciendo bien", dijo el volante Sebastián Rodríguez, jugador del elenco chileno que precisamente tiene pasado como blanquiazul.

¿Cómo llegan Alianza Lima y U de Chile a los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025?

El elenco íntimo viene de perder 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la Liga1. Por su parte, el club de Chile llega de golear 3-0 a Colo Colo en la Supercopa de Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U de Chile en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Lima). El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺. 📋✍🏾



Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante @udechile en casa este jueves 18/09 por los 𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 de la @Sudamericana. #ConAlianzaSiempre #ReafirmaTuLeALtad#VamosPorMás pic.twitter.com/NlbiHPw5oM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 16, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U de Chile en vivo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 7:30 p.m. En Argentina, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Chile , el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m. En Bolivia, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs 'U' de Chile comienza a las 8:30 p.m.



¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs U de Chile en vivo?



El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs U de Chile: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; César Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Alan Cantero, Hernán Barcos, Eryc Castillo.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima vs U de Chile: últimos enfrentamientos



'U' de Chile 2-0 Alianza Lima

'U' de Chile 2-2 Alianza Lima

Alianza Lima 0-1 'U' de Chile