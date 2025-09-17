Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana y Champions League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
1:00 p.m. | Ayacucho vs Cusco FC - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Atlético Grau vs Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play
7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Melgar - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Champions League - UEFA
11:45 a.m. | Brujas vs Monaco - ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Copenhague vs Bayer Leverkusen - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Manchester City vs Napoli - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Newcastle vs FC Barcelona - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs Galatasaray - ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Sporting vs Kairat - ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy, Copa Libertadores, Conmebol
5:00 p.m. | LDU Quito vs Sao Paulo - ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Flamengo vs Estudiantes - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol
7:30 p.m. | Alianza Lima vs U de Chile - ESPN, Disney+