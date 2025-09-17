Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Rotafono, 39 años de periodismo de servicio
EP 1327 • 03:43
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15

Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana y Champions League

Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO | Fuente: Facebook | Fotógrafo: ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | Ayacucho vs Cusco FC - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Atlético Grau vs Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play
7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Melgar - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Brujas vs Monaco - ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Copenhague vs Bayer Leverkusen - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Manchester City vs Napoli - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Newcastle vs FC Barcelona - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs Galatasaray - ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Sporting vs Kairat - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Copa Libertadores, Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs Sao Paulo - ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Flamengo vs Estudiantes - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Alianza Lima vs U de Chile - ESPN, Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Copa Sudamericana Champions League Liga 1 Liga 1 Te Apuesto partidos de hoy fútbol en vivo Copa Libertadores

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA