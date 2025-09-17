Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | Ayacucho vs Cusco FC - L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Atlético Grau vs Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play

7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Melgar - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Brujas vs Monaco - ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | Copenhague vs Bayer Leverkusen - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Manchester City vs Napoli - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Newcastle vs FC Barcelona - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs Galatasaray - ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Sporting vs Kairat - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Copa Libertadores, Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs Sao Paulo - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Flamengo vs Estudiantes - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Alianza Lima vs U de Chile - ESPN, Disney+

