¿Conmebol ya eligió la sede de la final de la Libertadores 2026? Esto reveló la prensa brasileña

Todo casi listo. Este sábado, Flamengo va a jugar contra Palmeiras por la gran final de la Copa Libertadores 2025.

El Flamengo vs. Palmeiras, la sexta final única de la Copa Libertadores, se disputará en el Estadio Monumental U Marathon.

No obstante, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) piensa en el largo plazo y ya definió la sede de la gran final de la próxima temporada, según la prensa brasileña.

Sucede que, de acuerdo por el portal UOL Esporte, la final del 2026 de la Libertadores se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo.

Una final más de la Copa Libertadores

"La elección de la ciudad se basa en la capacidad del estadio Centenario y la infraestructura hotelera para alojar a los aficionados", es lo que remarca el citado medio brasilero.

Asimismo, dio detalles de lo que fue la elección -a falta del anuncio oficial- de la capital charrúa para albergar el partido definitorio de la próxima temporada.

"Montevideo fue el primer candidato a albergar la final de la Copa Libertadores 2025. Pero Lima se convirtió en el tercer interesado, después de Brasilia, y terminó ganando el partido", es lo que mencionan.

No todo quedó allí, porque según el citado medio, la Conmebol también habría elegido la ciudad sede de la final de la Copa Sudamericana 2026. "Para la Sudamericana, la Conmebol también ha elegido a Barranquilla, Colombia. El Metropolitano Roberto Meléndez, sede del Junior y de la Selección de Colombia, es la sede elegida dadas las circunstancias", indicó.

¿Qué canales TV transmiten el Palmeiras vs. Flamengo en vivo por TV?

El partido de Palmeiras frente a Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Pluto TV, Telefe y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Palmeiras vs. Flamengo: alineaciones posibles

Palmeiras: Lomba; Khellven, Gomez, Cerqueira, Piquerez; Allan, Moreno; Pereira; 'Flaco' López, Anderson y Vitor Roque.

Flamengo: Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Jorginho, Pulgar; De Arrascaeta, Carrascal; Araujo y Bruno Henrique.