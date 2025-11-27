¡Pisó Matute! Así fue el primer entrenamiento de Palmeiras en Lima de cara a la final de Copa Libertadores ante Flamengo

Con todas sus figuras, Palmeiras entrenó por primera vez este jueves en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva a dos días del compromiso ante Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Libertadores 2025.

A través de sus redes sociales, el 'Verdao' publicó un video en el cual se aprecia a una serie de jugadores en Matute. La imagen que más resaltó fue la presencia de Vitor Roque, que es la carta de gol del equipo dirigido por Abel Ferreira.

El atacante suma 20 goles (16 en la Liga y 4 en la Libertadores) en competiciones oficiales, además de una destacada participación en las fases eliminatorias del torneo continental.



Hay que indicar, que Palmeiras aterrizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez el miércoles, tras un vuelo directo desde Porto Alegre, donde el martes cayó derrotado por 3-2 frente al Gremio en un partido correspondiente a la trigésima sexta jornada del Brasileirao.

Jugadores de Palmeiras en el coloso de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

¿Cuándo y dónde se juega el Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre Palmeiras vs Flamengo se disputará este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Ate de la ciudad de Lima, Perú. El recinto tiene capacidad para 80 093 espectadores.

Guía TV del Palmeiras vs Flamengo en la final de Copa Libertadores 2025

