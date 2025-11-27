José Jerí jugó con Agustín Lozano en el partido de 'Leyendas' entre Perú y Conmebol (VIDEO)

A dos días de realizarse la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon, en Lima, se realizó el tradicional partido de ‘Leyendas’ entre representantes de Conmebol y de la selección del país anfitrión, en este caso Perú.

En el Estadio Nacional, exfutbolistas que representaron a sus selecciones y diversos clubes a nivel Conmebol estuvieron frente a las ‘Leyendas’ de la Selección Peruana, quienes contaron entre sus filas con refuerzos como José Jerí, el presidente de la República, y Agustín Lozano, titular de la Federación Peruana de Fútbol.

José Jerí durante el partido contra las 'leyendas' de Conmebol | Fuente: Twitter

José Jerí, con las ‘leyendas’ de la selección

El jefe de Estado, José Jerí, fue una de las sorpresas en el grupo de leyendas de Perú. En un día donde también acudió a la Videna para ser parte de la premiación a los deportistas de bádminton que consiguieron medallas en los Juegos Bolivarianos 2025, se hizo presente en el Estadio Nacional, colocándose el uniforme del seleccionado.

Siendo el último integrante del representativo peruano en salir al campo, cantó el himno nacional y también tuvo la oportunidad de ser parte del partido de exhibición durante unos minutos, compartiendo, entre otros, con Agustín Lozano, y teniendo como uno de sus oponentes a Alejandro Domínguez, titular de la Conembol.

Tras dejar el terreno de juego, aguardó con los exfutbolistas en el banco de suplentes hasta el final de la contienda.

¿Quiénes jugaron el partido de Leyendas Perú vs. Conmebol?

Perú: José Jerí, Agustín Lozano, Oscar Ibáñez, Eusebio Acazuso, Héctor Chumpitaz ©, Luis Guadalupe, Juan Carlos La Rosa, Percy Olivares, Martín Hidalgo, Juan Jayo Legario, Juan Carlos Cabanillas, Jean Ferrari, Jorge Soto, Miguel Rebosio, Jaime Duarte, Luis Ramírez, Roberto Palacios, Carlos Lobatón, Andrés Mendoza, Waldir Sáenz, Flavio Maestri, Leo Rojas, Ysrael Zúñiga, Jhony Vegas, Johan Fano, Germán Carty, Julio César Uribe, Alfonso Yáñez y Amilton Prado.

Conmebol: Nery Pumpido, Marcelo Barovero, Ricardo Tavarelli, Leo Moura, Felipe Melo, Oscar Ruggeri, Paulo Da Silva, Carlos Bonet, Egidio Araujo, Alejandro Domínguez W.S. ©, Jhonatan Santana, Nicolás Domingo, Roberto Acuña, Mauro Silva, Ricardo Giusti, Alejandro ‘Chori’ Domínguez, Orlando Berrío, Juan M. Salgueiro, Rodrigo López y Germán Alemanno.