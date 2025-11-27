Pedro García critica decisión de Alianza Lima de no renovar a Barcos: "Tendría que tener una estatua junto a la de Cubillas"

Alianza Lima anunció la salida de Hernán Barcos después de cinco temporadas. El 'Pirata', que salió bicampeón nacional, se va como ídolo del cuadro de La Victoria que no lo tiene en sus planes y que optaría por la continuidad de Paolo Guerrero. Ambos jugadores cumplirán 42 años en 2026.

Esta noticia causó un cisma en Alianza y no pasó por alto por la hinchada del club. En el programa 'Vamos al Var' de RPP se pronunciaron al respecto, tal como es el caso del periodista Pedro García, que criticó la decisión de la dirigencia blanquiazul.

"Para mí hay una cosa paradójica. Alianza Lima y el fútbol peruano tienen una carencia de profesionalismo total. Resulta que Alianza ha sido puro talento en su historia y que está reconstruyendo su imagen cada año. Porque si comparas con equipos no tan lejanos, porque ha habido años que Alianza era una cantina", señaló.

"Ahora resulta que Alianza mejora su imagen y sale campeón y campeón y pelea, pero Universitario sale campeón. Ahora resulta que el máximo goleador extranjero es un gran profesional, metódico, hace goles cada año por veintenas, rompe todo en la Copa Libertadores, generas y protagoniza la mejor campaña internacional en los 124 años de alianza lima y resulta que no continúa en el equipo. No entiendo nada", agregó.

"Él proyecta una imagen de método, profesionalismo, disciplina, gol. Dónde está el argumento para que no siga no nos gusta el profesionalismo de Barcos, gracias por los goles, pero no encaja con el perfil de la empresa. No entiendo, Alianza tiene que vivir buscando jugadores como Barcos y preservarlos hasta que Barcos diga gracias por todo. Barcos debería tener una estatua en Alianza junto a la de Cubillas, Waldir y los grandes cracks de los últimos años", culminó.

El análisis de Pedro García en Vamos al VAR. | Fuente: RPP

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

Temporada Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 2021 29 11 8 3 0 2022 41 18 7 9 0 2023 39 17 6 8 0 2024 29 16 3 1 1 2025 45 14 5 5 2 TOTAL 183 76 29 26 3

Goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima