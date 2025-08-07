¿Gianluca Lapadula a Universitario para el Clausura? La contundente respuesta de Álvaro Barco [VIDEO]

En conferencia de prensa, el gerente deportivo de Universitario respondió sobre la chance de fichar a Gianluca Lapadula.
Este jueves, Franco Velazco -en conferencia de prensa- fue presentado como nuevo administrador provisional de Universitario. Estuvo junto a Antonio García Pye (asesor) y Álvaro Barco (gerente deportivo).
Justamente, este último tuvo la palabra en Universitario de Deportes ante interrogantes de la prensa local. Allí, se le preguntó en relación a si es que hay interés por contar con Gianluca Lapadula, delantero peruano quien actualmente se desempeña en el Spezia de la segunda división italiana.
"En el caso de Lapadula, sin duda que cualquier equipo quisiera tener a ese jugador en sus filas. Más allá que en el fútbol los contadores no dan la vuelta olímpica, hay que ser responsables y cada contrato tiene un sostenimiento deportivo, sino también financiero", dijo Barco.
Universitario y la respuesta por Lapadula
Posteriormente, dio cuenta que es prácticamente imposible que el internacional con la Selección Peruana se ponga la camiseta de la 'U', al menos en el corto y mediano plazo.
"Definitivamente estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio. No es posible contar con ese jugador. La idea también es que no salgan más futbolistas a préstamo ni tampoco a venta. Eso puede ser discutible porque si mañana viene un club importante, lo trataremos de valorar. Por el momento no creo que salga ninguno", remarcó el directivo.
Finalmente, sostuvo que la plantilla de Universitario está cerrada para lo que resta de la temporada 2025.
"Creemos que ya tenemos el plantel cerrado. Estamos convencidos que nos encontramos bien preparados. Siempre hay chance de incorporar a alguien, pero solo si aparece alguien que esté por encima de lo que tenemos", agregó.
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura
Viernes 8 de agosto
Comerciantes Unidos vs Cienciano
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Juan Maldonado
Sábado 9 de agosto
Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Ciudad de las Américas
ADT vs Sport Huancayo
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: Unión Tarma
Universitario vs. Sport Boys
- Hora: 6:30 p.m
- Estadio: Monumental
Domingo 10 de agosto
Sporting Cristal vs Melgar
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Los Chankas vs Atlético Grau
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Los Chankas
Juan Pablo II vs Binacional
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Lunes 11 de agosto
Alianza Atlético vs UTC
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Descansa: Cusco FC
