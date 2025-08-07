Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

¿Gianluca Lapadula a Universitario para el Clausura? La contundente respuesta de Álvaro Barco [VIDEO]

Lapadula tiene contrato en Spezia hasta mediados del año 2026.
Lapadula tiene contrato en Spezia hasta mediados del año 2026. | Fuente: Spezia Calcio
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En conferencia de prensa, el gerente deportivo de Universitario respondió sobre la chance de fichar a Gianluca Lapadula.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, Franco Velazco -en conferencia de prensa- fue presentado como nuevo administrador provisional de Universitario. Estuvo junto a Antonio García Pye (asesor) y Álvaro Barco (gerente deportivo).

Justamente, este último tuvo la palabra en Universitario de Deportes ante interrogantes de la prensa local. Allí, se le preguntó en relación a si es que hay interés por contar con Gianluca Lapadula, delantero peruano quien actualmente se desempeña en el Spezia de la segunda división italiana.

"En el caso de Lapadula, sin duda que cualquier equipo quisiera tener a ese jugador en sus filas. Más allá que en el fútbol los contadores no dan la vuelta olímpica, hay que ser responsables y cada contrato tiene un sostenimiento deportivo, sino también financiero", dijo Barco.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
¿Llega Gianluca Lapadula? Álvaro Barco y su contundente respuesta sobre posibles fichajes para Universitario
¿Llega Gianluca Lapadula? Álvaro Barco y su contundente respuesta sobre posibles fichajes para Universitario | Fuente: RPP

Universitario y la respuesta por Lapadula

Posteriormente, dio cuenta que es prácticamente imposible que el internacional con la Selección Peruana se ponga la camiseta de la 'U', al menos en el corto y mediano plazo.

"Definitivamente estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio. No es posible contar con ese jugador. La idea también es que no salgan más futbolistas a préstamo ni tampoco a venta. Eso puede ser discutible porque si mañana viene un club importante, lo trataremos de valorar. Por el momento no creo que salga ninguno", remarcó el directivo.

Finalmente, sostuvo que la plantilla de Universitario está cerrada para lo que resta de la temporada 2025.

"Creemos que ya tenemos el plantel cerrado. Estamos convencidos que nos encontramos bien preparados. Siempre hay chance de incorporar a alguien, pero solo si aparece alguien que esté por encima de lo que tenemos", agregó.

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano 

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Juan Maldonado

Sábado 9 de agosto 

Ayacucho FC vs Alianza Lima 

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Ciudad de las Américas

ADT vs Sport Huancayo

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: Unión Tarma

Universitario vs. Sport Boys

  • Hora: 6:30 p.m 
  • Estadio: Monumental


Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs Melgar

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs Atlético Grau

  • Hora: 1:15 p.m.
  • Estadio: Los Chankas

Juan Pablo II vs Binacional

  • Hora: 3:30 p.m.
  • Estadio: C.D. Juan Pablo II

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs UTC

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Campeones del 36

Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad

  • Hora: 7:00 p.m. 
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Descansa: Cusco FC

Te recomendamos

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Gianluca Lapadula Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA