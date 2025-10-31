"El mejor de nuestra historia": presidenta de Palmeiras interrumpe conferencia y destaca trabajo del técnico Abel Ferreira

No esperó el final. Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, no tuvo reparos en interrumpir la conferencia de prensa de Abel Ferreira, tras la victoria 4-0 sobre LDU Quito, para destacar la labor del estratega portugués.

En su breve intervención, Pereira consideró que el técnico es el "mejor de la historia" del club y le agradeció por una nueva final de Libertadores.

"Me dijo: 'Leila, esta noche será una noche histórica y mágica'. Es el mejor entrenador de la historia de Palmeiras", indicó en un inicio.

"Siempre te he apoyado en las buenas y en las malas. Abel, mi gratitud por todo lo que aportas a nuestros jugadores y aficionados es incalculable. Tenías razón, fue una noche mágica", añadió.

Abel Ferreira se emociona hasta las lágrimas por una nueva final de Libertadores

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, no pudo contener las lágrimas tras la clasificación de su equipo a la final de la Copa Libertadores. Visiblemente emocionado, el técnico portugués indicó que aún "no podía disfrutar" de las victorias de su equipo a lo largo de todo el torneo y recordó a su hija, quien se encuentra en su país natal.

En cuanto al partido, siento alivio. Agradezco a la gente que me apoya, quería abrazar a mi hija que no está conmigo ahora, está en Portugal", dijo en un inicio

"La familia es la base de todo para mí. Lloré y sigo llorando. No me gusta mostrar mi lado vulnerable. Pero bueno, es un alivio. Eso es lo que tengo que decirles, es un alivio", finalizó.