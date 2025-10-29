Mea culpa: Vinicius Junior pidio perdón por su furibunda reacción al ser cambiado en el Clásico

El pasado domingo, Vinicius Junior fue protagonista en el Clásico que Real Madrid le ganó al Barcelona, aunque no necesariamente por su buen nivel en la cancha.

Y es que Vinicius Junior tuvo una furibunda reacción cuando fue cambiado por el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, en el segundo tiempo. "Me voy", apuntó el brasilero. A raíz de ello es que el delantero ha ofrecido disculpas por medio de sus redes sociales oficiales.

"Quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", dijo Vinicius.

Posteriormente, el exjugador de Flamengo dio cuenta de no tuvo la intención de faltarle el respeto a nadie del club.

"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa", agregó.

Luego, Vinicius Junior manifestó que lo va a dar todo para que Real Madrid sea el mejor conjunto al final de la temporada en el Viejo Continente. Lo tiene claro.

"Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", remarcó 'Vini'.

Lo que dijo Xabi Alonso por Vinicius Junior

Hay que tener en cuenta que, en conferencia de prensa tras el Clásico, el DT Xabi Alonso se pronunció respecto a la actitud de Vinicius Junior en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Me quedo con muchas cosas buenas de 'Vini'. No quiero perder el foco de la importante, pero son cosas que las hablaremos. Vini ha aportado mucho, como el resto de jugadores. Es una victoria merecida y diría que corta porque hemos creado mucho", sostuvo el exestratega del Bayer Leverkusen y Real Sociedad.