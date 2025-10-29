Fabián Bustos se arrepiente de su salida de Universitario: "Fue un error y me dejé llevar"

Fabián Bustos también tiene pasado en el Barcelona SC. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Bustos por Universitario

En otro momento de la conversación, el entrenador argentino sostuvo que se dejó llevar por la propuesta del conjunto paraguayo.

"Llegó una oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé de llevar por la situación. Entiendo al hincha y nunca le voy a reclamar. Siempre me mostró cariño y me siento querido. Les estoy agradecido", apuntó.

Más adelante, el extécnico de Universitario indicó que más allá que le hubiese gustado seguir, se siente contento por lo alcanzado por Fossati y el plantel crema el último fin de semana.

"Son esos pasos que uno da en su carrera que lamentablemente se equivoca. Más allá de eso, estoy para felicitar al grupo por lo que se consiguió. Cuando llegamos, nos exigían ser campeones en el centenario, en el bicampeonato", remarcó el DT.

Universitario en el corto plazo

Para lo que será la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto (en la 17 descansa), Universitario recibe a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental U Marathon el viernes 7 de noviembre.

Este cotejo marcará el último del plantel merengue de local en la recta final de esta temporada. Luego, visitarán a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas.