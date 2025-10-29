Fabián Bustos se arrepiente de su salida de Universitario: "Fue un error y me dejé llevar"

De cara a lo que fue la temporada 2024, Fabián Bustos llegó a Universitario debido a la marcha de Jorge Fossati a la Selección Peruana. Tuvo éxito ya que alcanzó el título de la Liga1 con la tienda crema, logrando el bicampeonato.
Pese a ello, al año siguiente Fabián Bustos tomó la opción de salir de Universitario de Deportes rumbo a Olimpia, uno de los grandes del fútbol paraguayo. Allí no le fue bien y salió por malos resultados, y ahora viendo el tricampeonato del elenco crema el DT analizó en frío lo que fue su alejamiento de la 'U'.
"Creo que fue un error. En ese momento estaba un poco complicado el mundo del fútbol en Perú. Se me sanciona por un gesto sin faltarle el respeto a los demás", le dijo Bustos a L1 Max en un primer momento.