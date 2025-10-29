Últimas Noticias
Fabián Bustos se arrepiente de su salida de Universitario: "Fue un error y me dejé llevar"

Bustos dirigió poco más de una temporada a Universitario.
| Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Fabián Bustos fue campeón con Universitario en el centenario del club y tras el título aceptó una oferta del Olimpia paraguayo.

De cara a lo que fue la temporada 2024, Fabián Bustos llegó a Universitario debido a la marcha de Jorge Fossati a la Selección Peruana. Tuvo éxito ya que alcanzó el título de la Liga1 con la tienda crema, logrando el bicampeonato.

Pese a ello, al año siguiente Fabián Bustos tomó la opción de salir de Universitario de Deportes rumbo a Olimpia, uno de los grandes del fútbol paraguayo. Allí no le fue bien y salió por malos resultados, y ahora viendo el tricampeonato del elenco crema el DT analizó en frío lo que fue su alejamiento de la 'U'.

"Creo que fue un error. En ese momento estaba un poco complicado el mundo del fútbol en Perú. Se me sanciona por un gesto sin faltarle el respeto a los demás", le dijo Bustos a L1 Max en un primer momento.

Fabián Bustos también tiene pasado en el Barcelona SC.
| Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Bustos por Universitario

En otro momento de la conversación, el entrenador argentino sostuvo que se dejó llevar por la propuesta del conjunto paraguayo.

"Llegó una oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé de llevar por la situación. Entiendo al hincha y nunca le voy a reclamar. Siempre me mostró cariño y me siento querido. Les estoy agradecido", apuntó.

Más adelante, el extécnico de Universitario indicó que más allá que le hubiese gustado seguir, se siente contento por lo alcanzado por Fossati y el plantel crema el último fin de semana.

"Son esos pasos que uno da en su carrera que lamentablemente se equivoca. Más allá de eso, estoy para felicitar al grupo por lo que se consiguió. Cuando llegamos, nos exigían ser campeones en el centenario, en el bicampeonato", remarcó el DT.

Universitario en el corto plazo

Para lo que será la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto (en la 17 descansa), Universitario recibe a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental U Marathon el viernes 7 de noviembre.

Este cotejo marcará el último del plantel merengue de local en la recta final de esta temporada. Luego, visitarán a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas.

