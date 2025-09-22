Racing vs. Vélez: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de vuelta en cuartos de la Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Racing vs. Vélez se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido clave por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Hace unos días, la fiesta preparada por Vélez Sarsfield en el José Amalfitani quedó cancelada en el minuto 53 por el gol de Adrián 'Maravilla' Martínez, ariete de Racing Club que logró desviar hacia la red un potente remate de su compañero Facundo Mura (1-0).

Vélez había perdido por expulsión en el 43' al central Lisandro Magallán, quien recibió dos tarjetas amarillas en apenas nueve minutos y será la principal baja para la vuelta en el planteo táctico de Guillermo Barros Schelotto, que había declarado que el defensor surgido en Boca Juniors y con paso por Ajax de Países Bajos era su "jugador más inteligente".

Además, volverá a jugarse sin público visitante, algo que sucedió en el duelo de ida de la semana pasada en el recinto de la 'V'.

¿Cómo llegan Racing y Vélez al partido de vuelta de cuartos de la Copa Libertadores 2025?



La 'Academia' viene de ganarle 2-0 a Huracán en la liga argentina, en tanto que el equipo de la V azulada viene de ganarle 2-1 a San Martín San Juan.

¿Cuándo y dónde juegan Racing Club vs Vélez en vivo por la vuelta de cuartos de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el martes 23 de septiembre en el Estadio El Cilindro, ubicado en Avellaneda. El recinto tiene una capacidad para 55,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Racing Club vs Vélez en vivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?



En Perú , el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 5:00 p.m. En Argentina , el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 7:00 p.m. En Uruguay, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Racing Club vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.

¿Cómo ver el Racing Club vs Vélez en vivo por TV?

El partido de Racing contra Vélez será transmitido vía ESPN, FOX Sports (Argentina) y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Racing Club: Facundo Cambeses, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Imanol Machuca; Maher Carrizo y Michael Santos.

(Con información de EFE)