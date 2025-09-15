Últimas Noticias
Vélez vs Racing Club: ¿a qué hora juegan en Argentina y dónde ver la ida de cuartos final de la Copa Libertadores 2025?

Guía de TV de Vélez Sarsfield vs Racing Club por Copa Libertadores.
Guía de TV de Vélez Sarsfield vs Racing Club por Copa Libertadores.
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

Vélez vs Racing Club medirán fuerzas en Copa Libertadores cuando se enfrenten en el Estadio José Amalfitani.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vélez Sársfield y Racing Club abrirán este martes el duelo de equipos argentinos por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en una serie sin candidato claro a avanzar a la siguiente ronda y determinada por la decisión de que no haya público visitante en ambos partidos para evitar posibles hechos de violencia.

Vélez vs Racing Club: altas y bajas para la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Racing Club sufrirá las bajas de Bruno Zuculini y Marcos Rojo, mientras que Vélez pierde a Braian Romero por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Vélez vs Racing Club en vivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

El partido entre Vélez vs Racing se disputará este martes 16 de septiembre en el Estadio José Amalfitani (Argentina). El recinto tiene capacidad para 49.540 espectadores.

¿A qué hora juegan Vélez vs Racing Club en vivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Vélez vs Racing comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Vélez vs Racing comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Vélez vs Racing comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Vélez vs Racing comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Vélez vs Racing comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Vélez vs Racing comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Vélez vs Racing comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Vélez vs Racing comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Vélez vs Racing comienza a las 6:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Vélez vs Racing comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Vélez vs Racing comienza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Vélez vs Racing comienza a las 6:00 p.m.
  • En España, el partido Vélez vs Racing comienza a las 0:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el Vélez vs Racing Club en vivo por TV?

El partido entre Vélez vs Racing Club se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Vélez vs Racing Club: Alineaciones posibles

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca. Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Gabriel Arias, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. Entrenador: Gustavo Costas.

Vélez vs Racing Club: Últimos resultados

Vélez 1-0 Racing Club

Racing Club 2-1 Vélez

Racing Club 2-0 Vélez

Vélez 0-0 Racing Club

Vélez 0-1 Racing Club

Racing Club Vélez Sarsfield Copa Libertadores

