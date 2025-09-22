Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

¿Por qué Christian Cueva volvió a Perú? Técnico de Emelec dio contundente versión sobre 'Aladino'

Christian Cueva llegó a Emelec procedente de Cienciano.
Christian Cueva llegó a Emelec procedente de Cienciano. | Fuente: Club Sport Emelec
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Guillermo Duró, entrenador de Emelec, habló de Christian Cueva y su sorpresivo viaje a tierras peruanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva se va a perder dos jornadas de la Liga Pro de Ecuador con la camiseta de Emelec debido a una suspensión. Sin embargo, se habla de otro aspecto de parte del volante peruano.

Resulta que la prensa ecuatoriana, en las últimas horas, ha dado cuenta de un sorpresivo viaje de Christian Cueva a suelo nacional. Por lo mismo es que el entrenador de Emelec, el argentino Guillermo Duró, respondió al respecto en su última conferencia de prensa.

"Cueva tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país. Es simplemente eso", fue lo que indicó el DT del cuadro 'eléctrico' a los medios de ese país.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
El contrato de Cueva en Emelec es hasta mediados de 2026.
El contrato de Cueva en Emelec es hasta mediados de 2026. | Fuente: Club Sport Emelec

El DT de Emelec por el viaje de Christian Cueva

Además, declaró que todo estuvo consensuado entre el futbolista, dirigentes del club y comando técnico en los últimos días.

"De parte de la dirigencia y de nosotros, estaba habilitado. Después de eso no hay nada más", fue lo que indicó finalmente el estratega del 'bombillo'.

Por otra parte, desde El Canal del Fútbol se reporta que Christian Cueva estará de vuelta en la ciudad de Guayaquil este jueves o viernes, superado su tratamiento médico. Presenta una molestia en uno de sus cuádriceps.

Hay que tener en cuenta que el popular 'Aladino', en relación a su suspensión, recibió la tarjeta roja tras un cruce de palabras con los jugadores de Barcelona SC el pasado domingo 14 de septiembre.

¿Cuál es el presente de Cueva en Emelec?

Christian Cueva ya se perdió el partido ante El Nacional y no estará contra Orense, que son los dos últimos partidos de la liga regular de Ecuador.

Tras no clasificar al hexagonal final por el título de 2025, Emelec disputará una liguilla para luchar por el pase a la Sudamericana 2026.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Christian Cueva Emelec Liga Pro

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA