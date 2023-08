Carlos Zambrano será baja por cuatro semanas en Alianza Lima y es duda para el inicio de las Eliminatorias

Carlos Zambrano, internacional con la Selección Peruana, es una de las piezas claves de Alianza Lima en lo que va de temporada. El 'León' fue fundamental, por ejemplo, para ganar el Torneo Apertura.

El sábado 22 de julio, Carlos Zambrano sufrió una lesión en el Clásico que Alianza Lima y Universitario de Deportes empataron sin goles en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Ahora, este martes, ya se conoce la gravedad de la dolencia del zaguero central blanquiazul, quien tiene contrato en el club hasta fines del año 2024.

"Ya tengo los resultados y es un desgarro de unos siete centímetros en los isquiotibiales. Complicado. Son cosas a lo que estamos expuestos los futbolistas y esta vez no tocó a mí", fue lo que dijo Zambrano a su salida de Matute.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Carlos Zambrano en duda para el arranque de las Eliminatorias. | Fuente: EFE

La Selección Peruana, Carlos Zambrano y su lesión

Además, el exjugador del Schalke 04, St. Pauli y Dinamo Kiev dio cuenta de cuánto tiempo estará fuera de las canchas de la liga peruana de primera división.

"De tres a cuatro semanas más o menos. Eso es lo que me ha dicho el doctor. Me conozco y sé que puedo recuperarme rápido (...) Se complica un poco una convocatoria, pero espero poder estar. En cuanto me sienta bien creo que podría llegar", fue lo que comentó el defensa.

Esta lesión de Carlos Zambrano hace que sea duda para lo que será la primera fecha doble de la Selección Peruana en el marco del inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El 7 de septiembre la blanquirroja que dirige Juan Reynoso visitará en Ciudad del Este a Paraguay. El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Antonio Aranda a las 5:30 p.m. hora peruana.

En tanto, en la segunda jornada, el 'equipo de todos' recibirá a Brasil con todas sus estrellas en el Estadio Nacional el 12 del mismo mes a las 9:00 p.m.

Hay que tener en cuenta que para la próxima cita mundialista, Conmebol tiene 6 cupos fijos y un repechaje debido a que el número de participantes en la Copa del Mundo será de 48.

NUESTROS PODCAST

Machu Picchu: Prueba de ADN revela origen de sus habitantes

Machu Picchu no fue solo el hogar de la realeza y la élite social inca. Allí también vivieron y murieron trabajadores y sirvientes que, según el análisis de su ADN, llegaron a la ciudad desde todos los puntos del imperio e incluso de la Amazonia, según se detalla en un estudio publicado el miércoles (26.07.2023) por la revista Science Advances.