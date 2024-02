Gianfranco Chávez sobre eliminación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores: "No lo veo como un fracaso"

Sporting Cristal ganó 3-1 a Always Ready en condición de local, pero no alcanzó para meterse a la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

Uno de los jugadores de Sporting Cristal que fue titular ante el elenco boliviano fue Gianfranco Chávez, quien lo hizo como defensa central por derecha. Luego del cotejo ante el elenco boliviano en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima, el zaguero habló en zona mixta sobre lo que significó quedar fuera del campeonato continental a nivel de clubes.

"En la previa sabíamos que iba a estar complicado por la manera en cómo nos ganaron en Bolivia (6-1), aunque no lo vimos como imposible. Ahora hay que trabajar para lo que se viene", sostuvo el futbolista de Cristal, según indica Ovación.

Sporting Cristal, con las manos vacías en Copa Libertadores

Luego, comentó que si bien ya no se mantienen con vida a nivel internacional, no cree que no haber pasado de ronda signifique un más que duro revés.

"La verdad no lo veo como un fracaso porque competimos. No logro comprender cómo en Bolivia nos ganaron así. No lo veo como fracaso, sino como una oportunidad para seguir creciendo", remarcó el defensa de 25 años de edad.

Otro de los que se manifestó que fue el delantero uruguayo Martín Cauteruccio. El ariete de Sporting Cristal firmó un nuevo triplete y ya tiene 17 goles en la temporada en tan solo tiene partidos con la camiseta rimense.

"Sabíamos que iba a ser así, que iba a ser una de sus herramientas, peor bueno ahora queda pensar para adelante en el campeonato", sostuvo el atacante que también tiene pasado en Independiente de Avellaneda.

El partido de Sporting Cristal en el Nacional

Para el cotejo ante Always Ready, la 'SC' tuvo una oncena titular conformada por Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Martín Távara, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Santiago González, Irven Ávila y Martín Cauteruccio.

Por su parte, el elenco visitante salió con Baroja; Cuellar, Medina, Suárez, Caicedo; Terrazas, Matheus, Vaca, Carabalí; Romero y Rodríguez.

