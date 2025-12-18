Sporting Cristal y su reacción al conocer a su posible rival en la Copa Libertadores

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores de América, donde Sporting Cristal conoció a su posible rival en la fase 2.

De acuerdo con el sorteo, el cuadro Rimense se enfrentará al ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo, suscitando una especial atención, ya que puede darse un duelo de peruanos en el torneo.

Ante ello, Sporting Cristal reaccionó. En su cuenta de X, publicó un mensaje dando a conocer a su posible rival del campeonato.

"¡Ya conocemos a nuestro rival! En fase 2 de la Libertadores 2026 enfrentaremos al equipo ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo durante la segunda quincena de febrero", escribió Sporting Cristal en sus redes sociales.

¡Ya conocemos a nuestro rival! 🙌



En fase 2 de la @Libertadores 2026 enfrentaremos al equipo ganador de la llave entre Alianza Lima 🇵🇪 y 2 de Mayo 🇵🇾 durante la segunda quincena de febrero.#FuerzaCristal pic.twitter.com/80XAxztOco — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 18, 2025

Fases preliminares de la Copa Libertadores 2026

Fase 1 de la Copa Libertadores

Bolivia 4 vs Deportivo Táchira (E1)

Juventud vs Universidad Católica (E2)

2 de Mayo vs Alianza Lima (E3)

Fase 2 de la Copa Libertadores

E2 vs Guaraní (C1)

E1 vs Deportes Tolima (C2)

E3 vs Sporting Cristal (C3)

Ecuador 3 vs Argentinos Juniors (C4)

Bolivia 3 vs Botafogo (C5)

Carabobo vs Huachipato (C6)

O'Higgins vs Bahía (C7)

Liverpool vs Independiente Medellín (C8)

Fase 3 Copa Libertadores

C1 vs C8

C2 vs C7

C3 vs C6

C4 vs C5