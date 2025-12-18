Sporting Cristal y su reacción al conocer a su posible rival en la Copa Libertadores

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores de América, donde Sporting Cristal conoció a su posible rival en la fase 2.
De acuerdo con el sorteo, el cuadro Rimense se enfrentará al ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo, suscitando una especial atención, ya que puede darse un duelo de peruanos en el torneo.
Ante ello, Sporting Cristal reaccionó. En su cuenta de X, publicó un mensaje dando a conocer a su posible rival del campeonato.
"¡Ya conocemos a nuestro rival! En fase 2 de la Libertadores 2026 enfrentaremos al equipo ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo durante la segunda quincena de febrero", escribió Sporting Cristal en sus redes sociales.
Fases preliminares de la Copa Libertadores 2026
Fase 1 de la Copa Libertadores
- Bolivia 4 vs Deportivo Táchira (E1)
- Juventud vs Universidad Católica (E2)
- 2 de Mayo vs Alianza Lima (E3)
Fase 2 de la Copa Libertadores
- E2 vs Guaraní (C1)
- E1 vs Deportes Tolima (C2)
- E3 vs Sporting Cristal (C3)
- Ecuador 3 vs Argentinos Juniors (C4)
- Bolivia 3 vs Botafogo (C5)
- Carabobo vs Huachipato (C6)
- O'Higgins vs Bahía (C7)
- Liverpool vs Independiente Medellín (C8)
Fase 3 Copa Libertadores
- C1 vs C8
- C2 vs C7
- C3 vs C6
- C4 vs C5