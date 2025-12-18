Se viene el Alianza vs. Universitario en la Liga de Vóley: el partidazo de la fecha 9 tiene entradas agotadas

Se viene un partidazo. Este domingo, Alianza Lima y Universitario chocan en lo que será la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley en su temporada 2025-26.

Este cotejo entre Alianza Lima, actual campeón de la liga peruana, y Universitario de Deportes -que alcanzó la instancia de semifinales en la pasada campaña- es de gran expectativa. Por lo mismo es que desde el certamen, por medio de sus redes sociales el pasado martes, reportaron respecto al precio de las entradas.

Sin embargo, estás están totalmente agotadas. Se podían conseguir desde la plataforma Joinnus a partir de un precio fijado de S/20.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Precios de Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley

General: S/20

Tribuna Norte: S/25

Tribuna Sur: S/25

Tribuna Oriente: S/35

Tribuna Occidente: S/45

Hay que tener en cuenta que en lo que va de la tabla de posiciones, las íntimas está en el primer lugar gracias a sus 8 victorias (no conocen de derrotas). Por su parte, las 'Pumas' están en la segunda casilla con 7 triunfos y una caída.

La encargada de calentar este cotejo fue Clarivett Yllescas, quien apuntó que no existe equipo favorito. "La gente puede decir que es para Alianza, pero al final las cosas se ven en el campo. Hasta que el árbitro no termine el partido no lo sabremos, porque podemos o ellas estar en un mal día, le dijo a RPP.

Programación de la fecha 9 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 20 de diciembre

2:30 p.m. | Géminis vs Olva Latino

5:00 p.m. | Deportivo Soan vs San Martín

7:00 p.m. | Circolo vs Regatas

Domingo 21 de diciembre

12:30 p.m. | Rebaza Acosta vs. Deportivo Wanka

3:00 p.m. | Atenea vs Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Universitario

(*) El Alianza vs. Universitario será transmitido vía TV por la pantalla de Latina. RPP.pe te lleva todas las incidencias.