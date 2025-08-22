Últimas Noticias
“Eso no puede pasar”: DT de Palmeiras criticó la “poca agresividad” de sus jugadores en el empate ante Universitario

El entrenador de Palmeiras Abel Ferreira habla con Mauricio.
El entrenador de Palmeiras Abel Ferreira habla con Mauricio. | Fuente: EFE - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El entrenador de Palmeiras consideró que el 0-4 en Lima perjudicó de una manera el rendimiento de sus jugadores.

Palmeiras sacó su boleto para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro brasileño empató sin goles ante Universitario, resultado que le bastó para clasificar a la siguiente instancia, ya que -en la ida- había logrado una goleada 4-0 sobre los peruanos.

El empate ante la ‘U’ no cayó bien en la interna del 'Verdao', ya que consideran que no demostraron su real valía en el Allianz Parque.

Al respecto, el entrenador portugués Abel Ferreira consideró que el 4-0 logrado en Perú, de una manera u otra, "perjudicó" el rendimiento de su equipo, que es considerado gran favorito para llevarse la Copa Libertadores.

"Ya había advertido sobre la competitividad de Universitario. El 4-0 de la ida fue positivo, claro, pero quizá dio la impresión de que el partido ya estaba decidido. Y subconscientemente eso perjudicó. Hoy hubo demasiados pases laterales y poca agresividad", señaló en conferencia de prensa.

"Dije en el descanso que necesitábamos ser más intensos. ¿Viste a Roque salir con calambres? En el último partido, me criticaron por sacarlo antes de tiempo. La verdad es que la ventaja quizá nos distrajo un poco, y eso no puede pasar", agregó.

Mensaje a los hinchas de Palmeiras

"Nuestra afición dio un gran espectáculo hoy (ayer). No esperaba que el estadio estuviera tan lleno dado el contundente resultado (de la ida). Me alegró mucho ver un estadio lleno. El esfuerzo persiste", señaló el DT brasileño.

"No puedo decir que mis jugadores no se esforzaron. Puedo decir que se lo debemos técnicamente. Sé que pueden hacer más y mejor. Hoy (ayer) el espectáculo se sintió desde fuera, y siempre es hermoso. No esperaba un estadio tan lleno, incluso cuando, inconscientemente, la eliminatoria ya estaba decidida. Nos faltó el aspecto técnico, pero tenemos que apreciar el espectáculo desde fuera", insistió.

En otro momento, destacó los logros de Palmeiras en la Copa. "Prefiero enfatizar este aspecto: esta es la decimotercera vez que el equipo llega a esta fase. Un nuevo partido, una nueva historia y un rival diferente", culminó.

Sin Universitario: los clasificados a cuartos de final de Libertadores

  • Flamengo (Brasil)
  • Estudiantes (Argentina)
  • Vélez (Argentina)
  • Racing (Argentina)
  • Liga de Quito (Ecuador)
  • Sao Paulo (Brasil)
  • River Plate (Argentina)
  • Palmeiras (Brasil)

