"Intentaremos volver el próximo año con más fuerza": Álvaro Barco asumió eliminación de Universitario en la Libertadores

Universitario de Deportes viajó con destino a Junín para afrontar el domingo su compromiso por la sexta fecha del Clausura ante Sport Huancayo. Los cremas comparten el primer lugar del certamen con Sporting Cristal y buscan la victoria en la altura para mantenerse en la parte alta antes de afrontar el clásico.

En la ‘U’, además, quieren pasar el trago amargo que significó la caída 0-4 ante Palmeiras por la ida de octavos de la Copa Libertadores, que prácticamente definió su suerte en el certamen.

“Ganando, vamos a intentar voltear la página y aprovechar lo mejor posible el Clausura. Definitivamente todos estamos molestos. Al hincha, agradecerle, porque es la primera vez que veo que 60 mil personas hasta el último minuto alentaron al equipo. Ese es un doble compromiso, que de alguna manera nos permite soñar en que el Clausura tenemos que afrontarlo lo mejor posible”, dijo el director deportivo Álvaro Barco.

Universitario deja atrás la Copa Libertadores

Universitario enfrentará el próximo miércoles a Palmeiras en Brasil por la vuelta de octavos de la Copa Libertadores. Los cremas tienen que ganar por cuatro goles de diferencia para llegar a los penales o conseguir el triunfo por un margen más amplio para clasificar a los cuartos de final.

Ante ese escenario, Álvaro Barco señaló que los cremas tienen que ser “realistas” y dejar atrás la Copa Libertadores, para concentrarse en la Liga1 Te Apuesto.

“Siempre hay que afrontar con responsabilidad y seriedad todos los campeonatos, pero hay que ser realistas y tenemos -de alguna manera- una segunda alternativa con el Clausura”, indicó.

“Ha sido una experiencia importante la Copa Libertadores, vamos a intentar volver el próximo año con mucha más fuerza. Hay que campeonar el Clausura en un buen lugar”, resaltó.

Rodrigo Ureña se pierde el clásico

El duelo con Palmeiras, además del resultado, dejó como saldo negativo para la ‘U’ la lesión de Rodrigo Ureña. El volante chileno se sintió durante el calentamiento y solo alcanzó a jugar el primer tiempo contra los brasileños.

Universitario confirmó que Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda. Esto le llevará a estar fuera de las canchas por lo menos por tres semanas, por lo que no llegará al clásico ante Alianza Lima.

“Siempre lo vamos a extrañar a Rodrigo, pero tenemos un plantel importante, así que vamos a afrontarlo de la mejor manera también”, dijo Barco.