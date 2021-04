Universitario de Deportes no suma puntos en la Copa Libertadores 2021. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes no levanta cabeza en lo que va de la Copa Libertadores y el panorama no es el mejor para los dirigidos por el director técnico Ángel Comizzo. Había confianza en sacar un buen resultado en su visita a Argentina por la fecha 2 del Grupo A, pero Defensa y Justicia mostró las falencias del club nacional y lo goleó 3-0, dejándolo en el último lugar en la tabla de su serie.

Frente al 'Halcón', Universitario de Deportes dejó en evidencia que tiene mucho por trabajar para sumar puntos en la Copa Libertadores y, al menos, tentar ese tercer puesto para ir a la Sudamericana. ¿Qué provocó que los cremas se vayan con las manos vacías de Buenos Aires en su segundo partido en el torneo continental a nivel de clubes este 2021?

Jerarquía: desde los primeros minutos, Universitario de Deportes sufrió las arremetidas y buen juego de parte de Defensa y Justicia. La tienda crema no mostró una clara idea de juego y la falta de rodaje y entendimiento de parte de su oncena inicial ha mermado en su intención de un fútbol directo de cara al arco rival. En lo que va de temporada tan solo tienen seis partidos jugados, a diferencia de los más de 20 de los hombres de Sebastián Beccacece.

Universitario está en deuda a nivel de juego

Alta presión del rival: los argentinos fueron constantes para una rápida recuperación del balón. No dejó pensar mucho a Aldo Corzo, Nelinho Quina, Federico Alonso y Diego Chávez cuando estos buscaron salir desde abajo en el fondo de la zaga crema. Es más y debido a ello, la vía más inmediata y fácil era un pelotazo que encontrara a Enzo Gutiérrez o Luis Urruti. Alberto Quintero no la pasó bien al querer ganar en el uno a uno al recibir la pelota por arriba.

Imprecisión: producto del 'pressing' de la línea de ataque de Defensa y Justicia, Universitario de Deportes perdía rápidamente la posesión del balón. Por momentos, los pases de Armando Alfageme y Gerson Barreto -sobre todo en el primer tiempo- llegaban a los pies de los mediocampistas o defensas locales.

No hay alternativas en el banco: el cuadro de Ángel Comizzo no tiene las armas de ataque que gozaba -por ejemplo- en 2020. Alex Valera aún no tiene la continuidad que quisiera, Alexander Succar está lesionado y tanto Alejandro Hohberg como Jonathan Dos Santos dejaron el club. La dirigencia optó por reforzarse únicamente con Anthony Osorio, quien precisamente debutó ante Defensa y Justicia, como extremo.

Este sábado, los de Ate chocarán ante Alianza Atlético por la Liga 1 Betsson y el miércoles 5 de mayo visitarán al Independiente del Valle por la fecha 3 de la Libertadores. ¿Habrá recuperación?

