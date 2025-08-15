"No lo esperaba nadie": Martín Pérez Guedes sorprendido por la derrota 0-4 de Universitario ante Palmeiras

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martín Pérez Guedes, volante de Universitario de Deportes, no ocultó su malestar por la contundente derrota 0-4 ante Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

“Es difícil analizar ahora el partido, estamos en caliente. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, no era lo que esperaba nadie, ni nosotros. Hay que seguir”, manifestó.

Pérez Guedes, además, indicó que el plantel de Universitario se recuperará de este resultado que coloca prácticamente a Palmeiras en la siguiente fase de la Copa.

“No encontramos muchas explicaciones, pero este grupo siempre va para adelante en las circunstancias adversas. Ahora hay que pensar en el partido del domingo”, culminó.

Se espera que Pérez Guedes sea titular en el choque de la 'U' contra Sport Huancayo de visitante. Este duelo es clave para las aspiraciones del cuadro crema en el Torneo Clausura.

Así fue el segundo gol de Palmeiras. | Fuente: ESPN

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs Universitario en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?



El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 21 de agosto en el Estadio Allianz Parque. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Palmeiras vs Universitario en vivo por TV?



El partido entre Palmeiras vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.