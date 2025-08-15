Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"No lo esperaba nadie": Martín Pérez Guedes sorprendido por la derrota 0-4 de Universitario ante Palmeiras

Palmeiras goleó en la Copa Libertadores.
Palmeiras goleó en la Copa Libertadores. | Fuente: EFE - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Martín Pérez Guedes envió también un mensaje a la hinchada de Universitario tras el duelo en el Estadio Monumental por Copa Libertadores 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martín Pérez Guedes, volante de Universitario de Deportes, no ocultó su malestar por la contundente derrota 0-4 ante Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

“Es difícil analizar ahora el partido, estamos en caliente. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, no era lo que esperaba nadie, ni nosotros. Hay que seguir”, manifestó.

Pérez Guedes, además, indicó que el plantel de Universitario se recuperará de este resultado que coloca prácticamente a Palmeiras en la siguiente fase de la Copa.

“No encontramos muchas explicaciones, pero este grupo siempre va para adelante en las circunstancias adversas. Ahora hay que pensar en el partido del domingo”, culminó.

Se espera que Pérez Guedes sea titular en el choque de la 'U' contra Sport Huancayo de visitante. Este duelo es clave para las aspiraciones del cuadro crema en el Torneo Clausura.

Así fue el segundo gol de Palmeiras
Así fue el segundo gol de Palmeiras. | Fuente: ESPN

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs Universitario en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 21 de agosto en el Estadio Allianz Parque. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Palmeiras vs Universitario en vivo por TV?

El partido entre Palmeiras vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Universitario de Deportes Palmeiras Videos más Vistos Videos Martín Pérez Guedes

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA