Tras gol ante Universitario: Conmebol destaca a Gustavo Gómez por ser el defensor más goleador en la historia de Libertadores

Universitario de Deportes cayó estrepitosamente ante sus hinchas en el estadio Monumental. Fue una dolorosa derrota 0-4 ante un Palmeiras que aseguró temprano los tres puntos, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El paraguayo Gustavo Gómez, Vitor Roque y Juan Manuel López (doblete) anotaron los goles de Palmeiras que, en Lima, ratificó que es el gran favorito para ganar la Libertadores, cuya final se jugará en el mismísimo Estadio Monumental de Ate, el 29 de noviembre.

Tras una falta de Matías Di Benedetto, el árbitro cobró penal en el área de la 'U'. Y el encargado de cobrar fue Gómez, a los 7 minutos. Su disparo de derecha superó la resistencia del arquero uruguayo Sebastián Britos.

A través de sus redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó al paraguayo Gómez por su cuota goleadora en este certamen. "El defensor con más goles en la historia de la Conmebol Libertadores. 13 tantos en 74 partidos", señaló.

El conjunto crema sufrió en el partido que le trajo de vuelta, 15 años después a una fase de octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs Universitario en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?



El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 21 de agosto en el Estadio Allianz Parque. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Palmeiras vs Universitario en vivo por TV?



El partido entre Palmeiras vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.