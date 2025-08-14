Jorge Fossati: "Cometimos errores que no solemos cometer, el responsable soy yo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, analizó la derrota 0-4 ante Palmeiras por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El estratega uruguayo hizo énfasis en los errores defensivos de su elenco, que incidieron de forma directa en los goles.

“Podría resumir que, para jugar bien, hay que defender bien y atacar bien. Sorpresivamente, en un aspecto en el que somos fuertes, hoy cometimos errores que no solemos cometer, más allá de las virtudes y la calidad de los jugadores que teníamos al frente”, dijo en conferencia de prensa.

Palmeiras consiguió los tres primeros goles en el primer tiempo. Gustavo Gómez (7’) abrió la cuenta tras un penal cometido por Matías Di Benedetto, José López estiró el marcador (12’) y la goleada la firmó Vitor Roque (30’). En el arranque del segundo tiempo fue expulsado Williams Riveros y López (75’) luego sentenció su doblete en el Estadio Monumental.

“Fueron tres goles en los que nos vulneraron de una manera que normalmente no le pasa a este equipo, ni en el plano local ni en el internacional”, señaló Jorge Fossati.

Jorge Fossati asume la responsabilidad

El resultado prácticamente sentencia las posibilidades de clasificación de Universitario ante un Palmeiras que ha ganado sus 7 partidos jugados en la Copa Libertadores, lo que ratifica al ‘Verdao’ como uno de los principales candidatos para llevarse el torneo.

“El responsable soy yo, no entraré en más detalles porque parecería que me lavo las manos. Los jugadores han demostrado innumerables veces su calidad. Llegamos y tuvimos situaciones, pero las desperdiciamos; ellos, en cambio, convirtieron las que tuvieron en el primer tiempo”, señaló Fossati respecto a la efectividad de la 'U'.

Universitario, entre la Liga1 y la Libertadores

Los cremas visitarán este domingo a Sport Huancayo en la altura en un partido clave del Torneo Clausura, donde comparte el liderato junto a Sporting Cristal.

A pesar de tener la revancha por la Copa Libertadores en el duelo de vuelta de octavos de final, el comando técnico de Jorge Fossati optaría por contar con sus mejores elementos en Huancayo, con la intención de no descuidar su posición en la Liga1 Te Apuesto.

“Es un grupo con mucha actitud y hoy la tuvo de vuelta. Fue una mala noche defensiva frente a un gran equipo. Errores que no son propios de los jugadores que actuaron hoy”, concluyó el entrenador.