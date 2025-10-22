Con la vuelta de Rodrigo Ureña: los convocados de Universitario para el duelo con Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes dio a conocer su lista de convocados para el partido con Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura, confirmándose el regreso del mediocampista chileno Rodrigo Ureña tras más de dos meses por una lesión y una posterior sanción de seis jornadas.

En el partido que se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde Universitario tiene la oportunidad de acercarse más a ganar el Clausura y el tricampeonato nacional, Jorge Fossati consideró a 22 futbolistas, resaltando la vuelta del mediocampista chileno y las bajas por suspensión de Jesús Castillo y Andy Polo.

En la convocatoria de la ‘U’ están los arqueros Sebastián Britos, Miguel Vargas y Aamet Calderón; los defensas Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Paolo Reyna, Hugo Ancajima, José Carabalí, Aldo Corzo y César Inga, los mediocampistas Jairo Vélez, Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Rodrigo Ureña y Jorge Murrugarra; y los delanteros José Rivera, Diego Churín, Edison Flores y Alex Valera.

Rodrigo Ureña asoma en el once de Universitario

Jesús Castillo vio ante Ayacucho FC su quinta amarilla en el Clausura, por lo que se pierde el cotejo ante Sporting Cristal, precisamente cuando cumple su suspensión Rodrigo Ureña (6 fechas tras el clásico en el Monumental).

El chileno, habitual titular en el esquema de Jorge Fossati, no juega desde el 14 de agosto cuando enfrentaron a Palmeiras por la Copa Libertadores. Aunque está habilitado, la falta de ritmo competitivo es una de las dudas que mantiene el entrenador.

La otra alternativa es Jorge Murrugarra, centrocampista con características de menos juego asociado, pero quien ha sido una habitual apuesta de Fossati ante situaciones similares.

Es importante señalar que también vuelve a estar disponible Horacio Calcaterra, con lo que la 'U' suma una variante más para su mediocampo.

La posible alineación de Universitario ante Sporting Cristal

Después del triunfo ante Ayacucho FC el último lunes, el plantel de Universitario hizo trabajos regenerativos el martes en el primer turno y luego tuvo la tarde libre. Este miércoles no realizó las sesiones habituales de trabajo considerando la carga de partido de esta semana.

Así, Jorge Fossati recurriría a su formación base para el cotejo pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura, certamen en el que los cremas son los únicos invictos hasta el momento.

Sebastián Britos continuará en el arco. La línea de zagueros la conformarán Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Sin Polo, César Inga ocuparía el carril derecho y por la izquierda tendría acción desde el inicio José Carabalí.

Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha asoman en la zona de la volante y el ataque volvería a tener a Alex Valera y Jairo Vélez.