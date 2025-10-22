LDU Quito vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por ida semifinales de la Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

LDU Quito vs. Palmeiras se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por una de las llaves semifinales (ida) de la Copa Libertadores 2025.

El elenco de Palmeiras, de Brasil expondrá su invicto al borde de su cuarta Libertadores, ante un ambicioso Liga de Quito, dispuesto a todo por continuar en el torneo. Los jugadores y el cuerpo técnico del Rey de Copas, comandado por el técnico brasilero Tiago Nunes, están conscientes de la difícil misión: tratar de romper la racha de nueve triunfos y un empate del Verdäo en el actual torneo.

Más allá de todas las virtudes futbolísticas del rival, LDU se aferrará al propósito de "presionar y ahogar" a Palmeiras en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar, en que se encuentra Quito.



¿Cómo llegan LDU y Palmeiras a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores?



La 'Casa Blanca' viene de eliminar a Sao Paulo en las semifinales, en tanto que Palmeiras no pasó inconvenientes para dejar en el camino a River Plate.

¿Cuándo y dónde juegan LDU Quito vs Palmeiras en vivo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025?



El partido está programado para el jueves 23 de octubre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El recinto tiene una capacidad para 41,575 espectadores.

¿A qué hora juegan LDU Quito vs Palmeiras en vivo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m. En Argentina, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En Ecuador, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido LDU Quito vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.



¿Qué canal transmite el LDU Quito vs Palmeiras en vivo?

El partido de LDU contra Palmeiras será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

LDU Quito vs Palmeiras: alineaciones posibles

LDU Quito: Alexander Domínguez; Gean Franco Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Bryan Ramírez y Michael Estrada.



Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio, Anderson; Flaco López y Vitor Roque.

(Con información de EFE)