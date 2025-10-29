Últimas Noticias
Pelean por evitar el descenso: ¿qué equipos están en riesgo y qué necesitan para mantenerse en la Liga1?

Tres equipos descenderán en la temporada 2025 de la Liga1
Tres equipos descenderán en la temporada 2025 de la Liga1 | Fuente: Liga 1
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Seis equipos siguen involucrados en la lucha por la permanencia en la Liga1. En la próxima fecha, uno puede definir si jugará en Segunda División el próximo año.

Con el título de Universitario de Deportes resuelto para alcanzar el tricampeonato, en la Liga1 Te Apuesto 2025 se definen en las últimas fechas del Clausura a los equipos que van a los playoffs por la Copa Libertadores, los clasificados internacionales y también a los equipos que dejarán la máxima categoría para jugar el siguiente año en la Liga2.

Binacional fue excluido de la Liga1, concretándose su descenso de carácter administrativo. Así, serán dos equipos más que le dirán adiós a la Primera División del fútbol peruano para el cierre de temporada.

El panorama es más complejo para el Alianza Universidad de Roberto Mosquera, con solo 24 puntos en el acumulado. En la siguiente jornada visitará a Cusco FC y se puede concretar su descenso oficial si pierde y al menos Juan Pablo II suma un punto.

Para la otra plaza de la baja las posibilidades son más grandes. Ayacucho FC (29), Juan Pablo II (30) y UTC (31) tienen una corta diferencia entre ellos. A los tres les queda dos visitas, pero mientras los ‘zorros’ y el elenco ‘papal’ van a la altura, el ‘Gavilán’ jugará en el llano.

Con algo más de margen, Comerciantes Unidos (33) y Sport Boys también pueden cerrar la salvación en la jornada que viene.

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025

12 Atlético Grau32910133942-337
13Sport Boys3298153847-935
14Comerciantes Unidos3289153348-1533
15UTC3287173154-2331
16Juan Pablo II3279162945-1630
17Ayacucho FC3285192950-2129
18Alianza Universidad3266203362-2924
19Deportivo Binacional *184682033-1318
Sport Boys depende de sí mismo para evitar el descenso en el 2025

¿Qué le falta jugar a Alianza Universidad en el Clausura?

Fecha 17Fecha 18Fecha 19
vs. Cusco FC (L)vs. Alianza Atlético (V)vs. Juan Pablo II (L)
  • 02/11/2025
  • 1:00 p.m.
  • Estadio Heraclio Tapia
  • 09/11/2025
  • 3:15 p.m.
  • Estadio Campeones del 36
Por definir

¿Qué le falta jugar a Ayacucho FC en el Torneo Clausura?

Fecha 17Fecha 18Fecha 19
vs. Los Chankas (V)vs. Comerciantes Unidos (L)vs. Cienciano (V)
  • 01/11/2025
  • 1:00 p.m.
  • Estadio Los Chankas
  • 08/11/2025
  • 1:00 p.m.
  • Estadio Las Américas
Por definir

¿Qué le falta jugar a Juan Pablo II en el Clausura?

Fecha 17Fecha 18Fecha 19
vs. Cienciano (V)vs. Alianza Atlético (L)vs. Alianza Universidad (V)
  • 02/11/2025
  • 6:00 p.m.
  • Estadio Inca Garcilaso
  • 08/11/2025
  • 3:15 p.m.
  • C. D. Juan Pablo
Por definir

¿Qué le falta jugar a UTC en el Torneo Clausura?

Fecha 17Fecha 18Fecha 19
vs. Sport Boys (V)vs. Sport Huancayo (L)vs. Alianza Lima (V)
  • 02/11/2025
  • 6:00 p.m.
  • Estadio Miguel Grau
  • 09/11/2025
  • 1:00 p.m.
  • Estadio Germán Contreras
Por definir

¿Qué le falta jugar a Comerciantes Unidos en el Clausura?

Fecha 17Fecha 18Fecha 19
vs. Sporting Cristal (L)vs. Ayacucho FC (V)vs. ADT (L)
  • 01/11/2025
  • 3:15 p.m.
  • Estadio Juan Maldonado
  • 08/11/2025
  • 1:00 p.m.
  • Estadio Las Américas
Por definir

¿Qué le falta jugar a Sport Boys en el Torneo Clausura?

Fecha 17Fecha 18Fecha 19
vs. UTC (L)vs. Cusco FC (V)vs. Alianza Atlético (L)
  • 02/11/2025
  • 6:00 p.m.
  • Estadio Miguel Grau
  • 07/11/2025
  • 1:00 p.m.
  • Estadio Inga Garcilaso
Por definir

