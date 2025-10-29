Pelean por evitar el descenso: ¿qué equipos están en riesgo y qué necesitan para mantenerse en la Liga1?

Seis equipos siguen involucrados en la lucha por la permanencia en la Liga1. En la próxima fecha, uno puede definir si jugará en Segunda División el próximo año.
Con el título de Universitario de Deportes resuelto para alcanzar el tricampeonato, en la Liga1 Te Apuesto 2025 se definen en las últimas fechas del Clausura a los equipos que van a los playoffs por la Copa Libertadores, los clasificados internacionales y también a los equipos que dejarán la máxima categoría para jugar el siguiente año en la Liga2.
Binacional fue excluido de la Liga1, concretándose su descenso de carácter administrativo. Así, serán dos equipos más que le dirán adiós a la Primera División del fútbol peruano para el cierre de temporada.
El panorama es más complejo para el Alianza Universidad de Roberto Mosquera, con solo 24 puntos en el acumulado. En la siguiente jornada visitará a Cusco FC y se puede concretar su descenso oficial si pierde y al menos Juan Pablo II suma un punto.
Para la otra plaza de la baja las posibilidades son más grandes. Ayacucho FC (29), Juan Pablo II (30) y UTC (31) tienen una corta diferencia entre ellos. A los tres les queda dos visitas, pero mientras los ‘zorros’ y el elenco ‘papal’ van a la altura, el ‘Gavilán’ jugará en el llano.
Con algo más de margen, Comerciantes Unidos (33) y Sport Boys también pueden cerrar la salvación en la jornada que viene.
¡Mira RPP en YouTube!
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇