Pelean por evitar el descenso: ¿qué equipos están en riesgo y qué necesitan para mantenerse en la Liga1?

Con el título de Universitario de Deportes resuelto para alcanzar el tricampeonato, en la Liga1 Te Apuesto 2025 se definen en las últimas fechas del Clausura a los equipos que van a los playoffs por la Copa Libertadores, los clasificados internacionales y también a los equipos que dejarán la máxima categoría para jugar el siguiente año en la Liga2.

Binacional fue excluido de la Liga1, concretándose su descenso de carácter administrativo. Así, serán dos equipos más que le dirán adiós a la Primera División del fútbol peruano para el cierre de temporada.

El panorama es más complejo para el Alianza Universidad de Roberto Mosquera, con solo 24 puntos en el acumulado. En la siguiente jornada visitará a Cusco FC y se puede concretar su descenso oficial si pierde y al menos Juan Pablo II suma un punto.

Para la otra plaza de la baja las posibilidades son más grandes. Ayacucho FC (29), Juan Pablo II (30) y UTC (31) tienen una corta diferencia entre ellos. A los tres les queda dos visitas, pero mientras los ‘zorros’ y el elenco ‘papal’ van a la altura, el ‘Gavilán’ jugará en el llano.

Con algo más de margen, Comerciantes Unidos (33) y Sport Boys también pueden cerrar la salvación en la jornada que viene.

Tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025

12 Atlético Grau 32 9 10 13 39 42 -3 37 13 Sport Boys 32 9 8 15 38 47 -9 35 14 Comerciantes Unidos 32 8 9 15 33 48 -15 33 15 UTC 32 8 7 17 31 54 -23 31 16 Juan Pablo II 32 7 9 16 29 45 -16 30 17 Ayacucho FC 32 8 5 19 29 50 -21 29 18 Alianza Universidad 32 6 6 20 33 62 -29 24 19 Deportivo Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

Sport Boys depende de sí mismo para evitar el descenso en el 2025Fuente: Liga 1

¿Qué le falta jugar a Alianza Universidad en el Clausura?

Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19 vs. Cusco FC (L) vs. Alianza Atlético (V) vs. Juan Pablo II (L) 02/11/2025

1:00 p.m.

Estadio Heraclio Tapia 09/11/2025

3:15 p.m.

Estadio Campeones del 36 Por definir

¿Qué le falta jugar a Ayacucho FC en el Torneo Clausura?

Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19 vs. Los Chankas (V) vs. Comerciantes Unidos (L) vs. Cienciano (V) 01/11/2025

1:00 p.m.

Estadio Los Chankas 08/11/2025

1:00 p.m.

Estadio Las Américas Por definir

¿Qué le falta jugar a Juan Pablo II en el Clausura?

Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19 vs. Cienciano (V) vs. Alianza Atlético (L) vs. Alianza Universidad (V) 02/11/2025

6:00 p.m.

Estadio Inca Garcilaso 08/11/2025

3:15 p.m.

C. D. Juan Pablo Por definir

¿Qué le falta jugar a UTC en el Torneo Clausura?

Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19 vs. Sport Boys (V) vs. Sport Huancayo (L) vs. Alianza Lima (V) 02/11/2025

6:00 p.m.

Estadio Miguel Grau 09/11/2025

1:00 p.m.

Estadio Germán Contreras Por definir

¿Qué le falta jugar a Comerciantes Unidos en el Clausura?

Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19 vs. Sporting Cristal (L) vs. Ayacucho FC (V) vs. ADT (L) 01/11/2025

3:15 p.m.

Estadio Juan Maldonado 08/11/2025

1:00 p.m.

Estadio Las Américas Por definir

¿Qué le falta jugar a Sport Boys en el Torneo Clausura?