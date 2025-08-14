Más problemas para Universitario: Williams Riveros expulsado tras terrible falta contra López (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y Palmeiras se enfrentaron este jueves en el estadio Monumental ‘U’ Marathon por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Si bien los cremas tenían la ilusión de conseguir el mejor resultado posible en casa, todo se diluyó rápidamente con el dominio del ‘Verdao’ y el panorama se complicó cuando Williams Riveros fue expulsado.

Palmeiras, quien estuvo en el último Mundial de Clubes, ganó todos sus partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, recibiendo así la etiqueta de gran candidato para llevarse el título continental.

Ese favoritismo lo demostró rápido con dos goles antes del cuarto de hora, a través de Gustavo Gómez y el 'Flaco' López. Vitor Roque puso la goleada en el primer tiempo, sacando provecho de una defensa de Universitario con muchos problemas.

Williams Riveros, expulsado en Universitario

La ‘U’ tenía amonestados a Williams Riveros y Matías Di Benedetto, quienes constantemente se encontraron con duelos mano a mano frente a los brasileños. Jorge Fossati, no obstante, no tocó su defensa para el complemento.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Riveros buscó frenar al ‘Flaco’ López cuando Palmeiras emprendía un ataque prometedor y el defensa paraguayo llegó tarde, cometiendo una dura falta sobre el rival.

El árbitro Facundo Tello amonestó al defensa con tarjeta amarilla, sin embargo, recibió el llamado del VAR para observar la acción por una posible tarjeta roja.

El juez cambió su decisión y le sacó la tarjeta roja al paraguayo, quien tuvo que irse a las duchas dejando a los cremas con uno menos ante Palmeiras y con el marcador de 0-3 en contra.

Así fue la falta de Williams Riveros sobre el 'Flaco' López | Fuente: ESPN

Universitario vs Palmeiras: así formaron en el partido

Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Aldo Corzo (c), Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (c), Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.