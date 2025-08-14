Últimas Noticias
Palmeiras es una máquina: Vitor Roque y el tercero de Palmeiras para la goleada ante la 'U' [VIDEO]

Vitor Roque fue uno de los verdugos de Universitario de Deportes.
Vitor Roque fue uno de los verdugos de Universitario de Deportes. | Fuente: ESPN
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Antes del final del primer tiempo, Palmeiras alcanzó el 3-0 contra Universitario gracias a Vitor Roque.

No fue la noche de la 'U'. Universitario, en el primer tiempo, encajó tres goles de Palmeiras en lo que fue el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Gustavo Gómez y José 'Flaco' López se encargaron de poner 2-0 por delante a Palmeiras frente a Universitario de Deportes. Posteriormente, en el 'verdao' siguieron con buenas sintonías y el delantero Vitor Roque, quien anteriormente jugó en Barcelona y el Betis, marcó el tercero para su conjunto.

El uruguayo Joaquín Piquerez envió un pase largo y Vitor Roque le ganó la pelota a Williams Riveros, defensa central de Universitario.

Este fue el gol de Vitor Roque a favor del 'verdao'.
Este fue el gol de Vitor Roque a favor del 'verdao'. | Fuente: ESPN

Palmerias pasó por encima a Universitario

Es así que el atacante brasilero se acomodó y con un tremendo remate de zurda estiró la ventaja, venciendo el portero Sebastián Britos.

En la 'U' reclamaron posición adelantada, pero en la repetición se observó que el futbolista del 'verdao' estuvo completamente habilitado.

Para este partido, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

En tanto, la visita salió con Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque.

