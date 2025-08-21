Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

"Remate mágico": Conmebol elogió a Eryc Castillo y Kevin Quevedo por sus goles en clasificación de Alianza Lima

Eryc Castillo de Alianza Lima celebra un gol en Copa Sudamericana.
Eryc Castillo de Alianza Lima celebra un gol en Copa Sudamericana. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima pasó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras ganar por 2-1 a Universidad Católica en Ecuador.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó en sus redes sociales el triunfo de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador por lo cual le otorga al club peruano su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Además, destacó en un par de publicaciones los goles anotados por el peruano Kevin Quevedo y el ecuatoriano Eryc Castillo en el Estadio Atahualpa de Quito.

"Definición TOP de Eryc Castillo", señaló el máximo ente del fútbol sudamericano en referencia al gol de Castillo.

Por su parte, sobre el tanto de Quevedo sostuvo que fue "una definición top". El delantero, que el año pasado vistió la camiseta de la Católica, firmó un golazo con un disparo desde fuera del área que se filtró por el ángulo superior izquierdo.

Castillo, en el minuto 39 y Quevedo, a los 82, convirtieron los goles del triunfo aliancista a domicilio de la Católica, que debió remontar el tanto que el panameño Azarías Londoño marcó a los 18 minutos para el conjunto local.

La palabra de Hernán Barcos

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, mostró su alegría por la clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En conversación con DSports, el atacante argentino dijo sentirse orgulloso del equipo y aseguró que el éxito se debe a la unión de grupo.

"Muy contento, muy orgulloso de este equipo, de esta gente que viajó 30 horas en bus para acompañarnos. Muy feliz por todos. Creo que venimos haciendo un trabajo muy bueno. Tenemos una unión de grupo espectacular y se ve reflejado en el campo"

"Nos hicieron un gol muy rápido. No nos desesperamos, lo fuimos a buscar saliendo un poquito más adelante y nos llevamos la victoria y una clasificación importantísima", complementó.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Eryc Castillo Videos más Vistos Kevin Quevedo

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA