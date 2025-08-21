"Remate mágico": Conmebol elogió a Eryc Castillo y Kevin Quevedo por sus goles en clasificación de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó en sus redes sociales el triunfo de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador por lo cual le otorga al club peruano su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Además, destacó en un par de publicaciones los goles anotados por el peruano Kevin Quevedo y el ecuatoriano Eryc Castillo en el Estadio Atahualpa de Quito.

"Definición TOP de Eryc Castillo", señaló el máximo ente del fútbol sudamericano en referencia al gol de Castillo.

Por su parte, sobre el tanto de Quevedo sostuvo que fue "una definición top". El delantero, que el año pasado vistió la camiseta de la Católica, firmó un golazo con un disparo desde fuera del área que se filtró por el ángulo superior izquierdo.



Castillo, en el minuto 39 y Quevedo, a los 82, convirtieron los goles del triunfo aliancista a domicilio de la Católica, que debió remontar el tanto que el panameño Azarías Londoño marcó a los 18 minutos para el conjunto local.

La palabra de Hernán Barcos

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, mostró su alegría por la clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En conversación con DSports, el atacante argentino dijo sentirse orgulloso del equipo y aseguró que el éxito se debe a la unión de grupo.

"Muy contento, muy orgulloso de este equipo, de esta gente que viajó 30 horas en bus para acompañarnos. Muy feliz por todos. Creo que venimos haciendo un trabajo muy bueno. Tenemos una unión de grupo espectacular y se ve reflejado en el campo"

"Nos hicieron un gol muy rápido. No nos desesperamos, lo fuimos a buscar saliendo un poquito más adelante y nos llevamos la victoria y una clasificación importantísima", complementó.