¿Liga1 o la Copa Sudamericana? Alianza Lima tiene claro su objetivo en la temporada 2025, según administrador

Alianza Lima está en la pelea a nivel local e internacional.
Alianza Lima está en la pelea a nivel local e internacional. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP conversó con Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, quien también habló de la continuidad de Néstor Gorosito.

Alianza Lima tiene un gran reto en el corto plazo. Y es que los íntimos, este miércoles, jugarán de local contra la Universidad Católica de Ecuador por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Previo a este cotejo, RPP conversó con Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima. En el diálogo, dio cuenta de cuál es el objetivo del primer equipo que dirige el entrenador Néstor Gorosito. ¿La Liga1 o avanzar en la Copa Sudamericana?

"En el tema futbolístico apuntamos a seguir avanzando en la Sudamericana. Sin embargo, la prioridad es la Liga 1. Conversamos con 'Pipo' Gorosito y Franco Navarro, aunque es imposible no es emocionarse con la campaña internacional. Vivimos las dos cosas", le dijo Cabada a 'Fútbol como cancha'.

La palabra de Fernando Cabada en Fútbol como cancha.
La palabra de Fernando Cabada en Fútbol como cancha. | Fuente: RPP

El momento de Alianza Lima

En otro momento, fue preguntado en relación al Centro de Alto Rendimiento, un plan que se tiene para el mediano y largo plazo.

"Estamos más cerca de lo que estábamos al tomar la gestión. Todavía no puedo soltar una fecha exacta. Estamos viendo el terreno adecuado con una ubicación adecuada. Por más que seamos un club concursado, tenemos cómo avanzar en el proyecto. Estimo que a fin de año deberíamos tener una alegría", indicó el directivo.

Por último, habló de la renovación del entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito. El contrato del DT va hasta fines de la presente temporada.

"Nosotros vemos un proyecto de continuidad. Antes se han vivido cambios de entrenadores y directores deportivos, y eso se debe detener. En el momento en que Franco Navarro venga a decírmelo, pondré mi firma en donde me la diga. A mí me convence el proyecto y no tengo nada diferente en la mira", agregó el dirigente.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva (Matute a las 7:30 p.m. hora peruana). El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

Será transmitido vía TV y streaming por ESPN y Disney+. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima Copa Sudamericana Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

