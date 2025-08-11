Últimas Noticias
Cienciano vs Bolívar en vivo: ¿a qué hora juegan en La Paz y dónde ver los octavos de Copa Sudamericana 2025?

Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana.
Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Bolívar recibirá a Cienciano, que buscará un buen resultado en la siguiente jornada de la Copa Sudamericana 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Sudamericana 2025 regresa esta semana y entre uno de sus partidos tendrá como protagonista a Cienciano de Cusco, que esta ocasión, será visitante cuando mida fuerzas ante Bolívar de La Paz, en duelo correspondiente por la ida de los octavos de final.

Sin Christian Cueva y Gaspar Gentile, Cienciano volverá a la competencia internacional en búsqueda de un buen resultado en el estadio Hernando Siles a 3577 metros sobre el nivel del mar.

Bolívar vs Cienciano: ¿Cómo llegan a los octavos de final de Copa Sudamericana 2025?

Bolívar llega a esta instancia tras golear por 5-0 a Real Tomayapo por la liga boliviana, mientras que Cienciano empató 1-1 contra Comerciantes Unidos de visitante por la Liga1.


¿Cuándo y dónde juegan Bolívar vs Cienciano en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Bolívar vs Cienciano se disputará este miércoles, 13 de agosto, en el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. El recinto tiene capacidad para 41.143 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolívar vs Cienciano en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

  • En Perú, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Bolívar vs Cienciano comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Bolívar vs Cienciano en vivo por TV y streaming?

El encuentro entre Bolívar vs Cienciano se podrá ver EN VIVO vía TV por DSports y DSports+. También lo podrás escuchar por radio EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. 

Bolívar vs Cienciano: alineaciones posibles

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José Sagredo, Escleizon Freita, Yomar Rocha; Erwin Saavedra, Robson Matheus, Damián Batallini, Antonio Melgar, Dorny Romero y Martín Cauteruccio.

Cienciano: Juan Bolado; Jimmy Valoyes, Danilo Ortíz, Leonel Galeano; Yimy Gamero, Cristian Souza, Junior Aguirre, Santiago Arias, Alejandro Hohberg, Joao Ortíz; Carlos Garcés.

Bolívar vs Cienciano: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestasBolívarEmpateCienciano
Apuesta Total1.465.006.00
Betano1.504.855.60
Doradobet1.475.006.00
Coolbet1.464.856.30

Cienciano Bolívar Copa Sudamericana

