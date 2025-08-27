Atención, Alianza Lima: Independiente criticó a la 'U' de Chile y reveló sus descargos ante la Conmebol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Independiente de Avellaneda informó que dio su descargo correspondiente ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), detallando los hechos ocurridos el miércoles pasado durante el choque ante Universidad de Chile, en Argentina, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Néstor Grindetti, el presidente del cuadro argentino, dio los alcances de la defensa realizada en función de los intereses de Independiente que está a la espera del fallo de la Conmebol.

"Independiente no fue responsable de los hechos. Fue víctima de un ataque premeditado. Reconocemos que el reglamento asigna la responsabilidad a quien organiza el evento, pero el encuentro se canceló por la parcialidad visitante. Así lo informó el árbitro y los fiscales de la CONMEBOL", señaló al inicio de la conferencia.

También agregó: "Rompieron cámaras de seguridad, ingresaron armas blancas y las acciones de violencia continuaron durante el partido. Fue un plan predeterminado armado por los visitantes. Estas acciones violentas exceden a Independiente como institución".

Advertencia de Independiente

"Para este partido, Independiente cumplió con todas las normativas de seguridad que pidió la CONMEBOL. Tuvimos 650 oficiales, 150 seguridad privada, 14 agentes de APREVIDE. Los hechos de violencia comenzaron antes del inicio del partido", detalló el máximo dirigente de Independiente, que destacó el mal accionar de los hinchas chilenos.

"A la hinchada visitante se le asignó una tribuna con aforos reducido para garantizar la seguridad. Una vez comenzado el partido, destruyeron cámaras de seguridad, los focos de incendio. Rompieron hormigón para generar material para arrojar durante cuatro horas. Fue un plan premeditado para suspender el partido", apuntó.

Para finalizar, Néstor Grindetti dio a conocer los cuatro puntos claves del descargo.

"Nuestro descargo tiene cuatro puntos clave: la violencia se originó en la parcialidad visitante antes del inicio del encuentro, nuestro club siguió todas las recomendaciones de seguridad, aportamos todas las pruebas y la cancelación del encuentro se debió a lo provocado por ellos", culminó.