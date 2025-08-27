Últimas Noticias
"No es venganza": Hernán Barcos y su nuevo mensaje en medio de críticas por sus palabras contra Álex Valera

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima.
Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima. | Fuente: Instagram Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, generó nuevas reacciones en redes sociales a días de su discusión con Alex Valera.

La polémica entre Hernán Barcos y Alex Valera ha sido el tema más comentado en el fútbol peruano luego del empate entre Universitario de Deportes ante Alianza Lima, en el último clásico disputado por el Torneo Clausura 2025.

Sin duda, el clásico dejó un ambiente tenso y esto llegó a su pico luego de que Hernán Barcos arremetiera contra Valera, a quien acusa de faltarle el respeto en plena cancha del estadio Monumental de Ate.

Sin embargo, la polémica continúa y en medio de las críticas que recibió por las palabras contra Valera, el 'Pirata' Barcos publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram con una frase reflexiva.

"No es venganza, es ley de Newton: para cada acción hay una reacción", fue el mensaje que dejó el experimentado de Alianza Lima.

La palabra de Hernán Barcos sobre Valera

"Molesto, porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto", indicó en un inicio Barcos tras el clásico.

"Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?", complementó.

