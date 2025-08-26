Agustín Lozano quiere a Alianza Lima en la final de la Sudamericana: "Para que todos los peruanos podamos disfrutar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima está clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules continúan con su largo camino internacional en esta temporada y se ilusionan con el título, que en el Perú solo lo ha podido conquistar Cienciano.

Alianza Lima está entre los 8 mejores y espera por su rival, que lo conocerá tras la decisión de Conmebol respecto a los hechos violentos que se produjeron en el Independiente vs. U. de Chile.

La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Santa Cruz, Bolivia, aunque como alternativa figura el Estadio Nacional de Lima si el Ramón Tahuichi Aguilera no cumple con requisitos exigidos por Conmebol.

“Hasta ahora yo no tengo ninguna comunicación. He recibido las felicitaciones de FIFA y de Conmebol, pero no tengo ninguna comunicación oficial al respecto. Tenemos estadios que podrían estar aptos para este tipo de finales y creo que si se da esa posibilidad, que no quede duda que vamos a estar ahí postulando para que ese importante evento de la final pueda estar viviéndose en el Perú”, dijo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, a El Comercio.

Alianza Lima está en cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador por un global de 4-1. Tras pasar por la Copa Libertadores y dejando en los duelos ‘mata a mata’ a rivales como Boca Juniors o Gremio, los íntimos tienen el anhelo de llegar lo más lejos posible en el certamen.

“Ojalá que sea con Alianza en la final, para que todos los peruanos podamos disfrutar. Ojalá que así sea”, mencionó Agustín Lozano.

Las polémicas arbitrales

El titular del fútbol peruano, que fue reelegido para ejercer el cargo presidencial hasta el 2030, se refirió a las polémicas por decisiones arbitrales en la Liga1, resaltando que la FPF no tiene incidencia en la programación de los colegiados.

“No hay semana que no reciba a los presidentes por alguna decisión arbitral. No hay semana, pero yo no soy árbitro y hay una comisión independiente, autónoma, que es la que le asigna. La comisión tiene toda la autoridad para decir este árbitro es el indicado para tal partido, para un clásico, para una final, para un partido por baja”, mencionó

“Necesitamos a los mejores árbitros. Así que yo solo invoco a la comisión de árbitros a que se esmere y esfuerce en poner a los mejores, y que los árbitros no defrauden la confianza que les otorgan”, añadió Agustín Lozano.