Capitán de la U. de Chile da contundente respuesta sobre eliminatoria ante Independiente para jugar contra Alianza

Se vienen días claves. Y es que tras los hechos violentos en el partido de Independiente contra la U. de Chile, Conmebol determinará qué elenco pasa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 para enfrentarse a Alianza Lima.

Tanto Independiente como el club chileno ya presentaron sus descargos y en los días próximos el máximo ente del fútbol sudamericano tomará una decisión. En ese contexto, el volante Marcelo Díaz -quien juega en la U. de Chile- se pronunció en relación a pasar de etapa para jugar contra Alianza a ida y vuelta.

"Por ningún motivo nos sentimos clasificados. Quiero pensar que lo que se va a decidir será lo mejor y para eso tenemos a los abogados y dirigentes trabajando", dijo el capitán de la U. de Chile en conferencia de prensa.

U. de Chile espera jugar ante Alianza Lima

Posteriormente, indicó que se sienten tranquilos por la labor que hace el club para mantenerse en competencia a nivel internacional.

"Nos dieron la tranquilidad de que únicamente nos preocupemos por el fútbol. Lo que va a decidir Conmebol se va a conocer en los próximos días", indicó.

Posteriormente, el también internacional con la Selección de Chile manifestó que su elenco estaba por encima en el marcador global (2-1) cuando los hechos violentos se produjeron en el recinto de Independiente.

"Si nos enfocamos a la parte deportiva, estábamos clasificando y así lo decía el resultado. Es complicado hacer un análisis de lo que va a hacer Conmebol. Es complicado. Eso sí, lo más importante son las personas", agregó el jugador de la U. de Chile.

¿Y qué creen en Independiente?

Por su parte Néstor Grindetti, presidente de Independiente, sostuvo en la ciudad de Asunción que ve por el bienestar de su institución y que esta debería pasar a los cuartos de final.

"Tenemos derecho a pedir los puntos y no recibir ningún castigo. Está claro que el vandalismo lo cometieron los simpatizantes chilenos desde el inicio del partido, el cual se cancela por esos hechos. Venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por la gente de la Universidad de Chile", sostuvo.