¿A qué hora juegan y dónde ver el Independiente vs. U de Chile por octavos de la Copa Sudamericana?

Independiente vs. U de Chile se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En la ida, la U. de Chile se impuso 1-0 a Independiente con un gol del atacante Lucas Assadi, en el minuto 36. Pese a que llegaba en un mal momento y lejos de su mejor versión, el 'Rojo' presionó desde el inicio del juego la salida del rival, generando errores que terminaron con ocasiones para Santiago Montiel y Felipe Loyola, que pudieron haber castigado al conjunto chileno.

La expulsión del delantero uruguayo Matías Abaldo a casi 20 minutos del final cambió el partido para Independiente, que aún llega con posibilidades al duelo de vuelta.

¿Cómo llegan Independiente y U. de Chile por vuelta de octavos en la Copa Sudamericana 2025?

El club argentino viene de perder 2-1 ante Vélez Sarsfield por la Liga Profesional, mientras que el 'Romántico viajero' cayó 3-1 contra Audax Italiano.

¿Cuándo y dónde juegan Independiente vs U de Chile en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?



El partido está programado para el miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América. El recinto tiene una capacidad para 42,069 espectadores.

¿A qué hora juegan Independiente vs U de Chile en vivo por la vuelta de los octavos de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 7:30 p.m. En Bolivia, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Chile , el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 8:30 p.m. En Venezuela, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina , el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 9:30 p.m. En Brasil, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Independiente vs U de Chile comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Independiente vs U de Chile en vivo por TV?

El partido de Independiente contra U de Chile será transmitido por ESPN 2 y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Independiente vs U. de Chile: alineaciones posibles

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández; Santiago Montiel, Luciano Cabral; Walter Mazzantti y Gabriel Ávalos.

U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.