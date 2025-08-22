Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Liberan a hinchas de la 'U' de Chile, detenidos en Argentina tras hechos de violencia en partido por Copa Sudamericana

El partido de Independiente y U. de Chile fue cancelado por hechos violentos.
El partido de Independiente y U. de Chile fue cancelado por hechos violentos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Según pudo confirmar la agencia EFE, la orden de dejar en libertad a los detenidos fue dictada a última hora de este jueves por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4, de la localidad bonaerense de Avallaneda.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Justicia de Argentina ordenó dejar en libertad a 104 hinchas de Universidad de Chile que habían sido detenidos en los violentos incidentes del miércoles último durante el partido con Independiente, de Avellaneda, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, informaron este viernes fuentes judiciales a la agencia EFE.

La orden de dejar en libertad a los detenidos fue dictada a última hora de este jueves por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4, de la localidad bonaerense de Avallaneda.

Los graves incidentes del miércoles comenzaron sobre el final de la primera mitad del encuentro, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio de Independiente comenzaron a lanzar butacas y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del 'Rojo'.

Aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Aficionados de Universidad de Chile protestan frente a la embajada de Argentina el último jueves, en Santiago (Chile).
Aficionados de Universidad de Chile protestan frente a la embajada de Argentina el último jueves, en Santiago (Chile). | Fuente: EFE | Fotógrafo: JESUS MART͎EZ

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

Los incidentes dejaron un saldo de una veintena de heridos -uno de ellos en cuidados intensivos- y más de un centenar de detenidos, la gran mayoría de ellos pertenecientes a la afición visitante.

Por los graves incidentes, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó este jueves a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien le prometió que Argentina trabajaría "con toda prontitud y con toda responsabilidad para que haya realmente un debido proceso y haya justicia".

"Los que no cometieron ningún delito se podrán volver a su casa tranquilos, los que cometieron delitos, las pagarán. Como nosotros siempre decimos: el que las hace las paga, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea", señaló Bullrich durante una conferencia conjunta con Elizalde en la sede del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires. 

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Chile Argentina Copa Sudamericana Universidad de Chile independiente de avellaneda

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA