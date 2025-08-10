Guillermo Viscarra llegó a Lima cojeando previo a duelo de Alianza en Copa Sudamericana: "Me golpearon por todos lados"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ganó 1-0 a Ayacucho FC y se ubica entre los primeros puestos del Torneo Clausura. Ahora, el cuadro dirigido por Néstor Gorosito se enfocará en el choque del miércoles ante Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

A pocos días para que se desarrolle este partido, el estado físico de Guilermo Viscarra entra en discusión, ya que el golero boliviano llegó cojeando a Lima debido al ardo enfrentamiento en Ayacucho.

"Agradecer a los hinchas por el apoyo de siempre. Ahora concentrados totalmente en Alianza y lo que tenemos que hacer el miércoles en un partido lindo", señaló en primera instancia en la salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Además, reconoció que sufrió golpes en el último partido de Alianza en el Torneo Clausura. "Ah, me golpearon por todos lados hoy día. Pero estamos bien", declaró Viscarra al canal José Varela de YouTube.

Arquero Guillermo Viscarra de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Universidad Católica en vivo por Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica se disputará este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima. El recinto tiene una capacidad para 33.938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Universidad Católica en vivo por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica se podrá ver EN VIVO vía TV en ESPN y Disney+ (estándar y premium). También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.