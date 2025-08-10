Néstor Gorosito se sinceró tras triunfo de Alianza Lima: "Debemos mejorar mucho si aspiramos a más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con gol del uruguayo Pablo Ceppelini, Alianza Lima derrotó 1-0 a Ayacucho FC y logró su objetivo de no alejarse más de las primeras posiciones del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el cuadro blanquiazul dejó muchas dudas respecto a su juego.

En esa línea, el entrenador blanquiazul Néstor Gorosito admitió que su equipo debe mejorar futbolísticamente si desea luchar por el Torneo Clausura.

"Necesitábamos ganar, estábamos urgidos. Lo positivo es que ganamos, pero no jugamos bien y debemos mejorar mucho si aspiramos a más", señaló.

En conferencia de prensa, Matías Succar mostró su descontento por las condiciones de la cancha del Estadio Ciudad de Las Américas, en Ayacucho.

Con este resultado, los íntimos lograron acercarse a los primeros lugares del certamen local. Lleva ocho puntos y se ubica en la quinta posición del Clausura.

Este fue el gol de Pablo Ceppelini para Alianza Lima. | Fuente: L1 Max

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima y ADT se disputará este sábado, 16 de agosto, en el Estadio Alejandro Villanueva en La Victoria. El recinto tiene capacidad para 33.938 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por TV?



El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, se podrá ver L1 Play, También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto irá por RPP.pe.