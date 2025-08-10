Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Néstor Gorosito se sinceró tras triunfo de Alianza Lima: "Debemos mejorar mucho si aspiramos a más"

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima.
Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Néstor Gorosito reconoció que Alianza Lima debe mejorar en su juego tras el triunfo ante Ayacucho FC.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con gol del uruguayo Pablo Ceppelini, Alianza Lima derrotó 1-0 a Ayacucho FC y logró su objetivo de no alejarse más de las primeras posiciones del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el cuadro blanquiazul dejó muchas dudas respecto a su juego.

En esa línea, el entrenador blanquiazul Néstor Gorosito admitió que su equipo debe mejorar futbolísticamente si desea luchar por el Torneo Clausura. 

"Necesitábamos ganar, estábamos urgidos. Lo positivo es que ganamos, pero no jugamos bien y debemos mejorar mucho si aspiramos a más", señaló.

En conferencia de prensa, Matías Succar mostró su descontento por las condiciones de la cancha del Estadio Ciudad de Las Américas, en Ayacucho.

Con este resultado, los íntimos lograron acercarse a los primeros lugares del certamen local. Lleva ocho puntos y se ubica en la quinta posición del Clausura.

Este fue el gol de Pablo Ceppelini para Alianza Lima.
Este fue el gol de Pablo Ceppelini para Alianza Lima. | Fuente: L1 Max

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima y ADT se disputará este sábado, 16 de agosto, en el Estadio Alejandro Villanueva en La Victoria. El recinto tiene capacidad para 33.938 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por TV?

El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, se podrá ver L1 Play, También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Lima Néstor Gorosito Videos más Vistos Videos Video

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA