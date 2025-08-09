Alianza Lima anuncia la salida de Jhamir D'Arrigo, quien regresa a FBC Melgar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todos vuelven. Alianza Lima dio a conocer de manera oficial este sábado la salida del futbolista Jhamir D’Arrigo, quien retornará a las filas de FBC Melgar, el club de donde salió con destino hacia La Victoria hace menos de dos años.

“¡Gracias por tu entrega y profesionalismo! Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos, Jhamir”, destacó el club blanquiazul a través de sus redes sociales.

Fue para la temporada 2024 que Alianza Lima se hizo de la transferencia de Jhamir D’Arrigo, pagando 500 000 dólares de cláusula a Melgar. El contrato del extremo con los blanquiazules era hasta el 2027, por lo que ahora fue el conjunto arequipeño el que desembolsó un monto para su salida de La Victoria.

Jhamir D’Arrigo se va de Alianza Lima

Jhamir D’Arrigo, de 25 años, debutó a nivel profesional en las filas de Academia Cantolao en la temporada 2020. El extremo nacional fue ganando protagonismo en el conjunto chalaco en los dos siguientes cursos, para después recalar en Melgar.

Con una importante cantidad de minutos en el rojinegro, llegó a estar en la órbita de la Selección Peruana, siendo convocado, aunque no llegó a jugar partidos oficiales. Para el 2024 fue adquirido por Alianza Lima, con el que totalizó 43 partidos, con una producción de dos goles y cuatro asistencias.

Este año, en la Liga1 apareció en 15 partidos, siendo el último que jugó con los íntimos el 12 de julio frente a UTC, en el empate sin goles en Cajabamba



Vuelve a Melgar

Este sábado, Melgar anunció el regreso del extremo izquierdo, quien en su segunda etapa con el ‘León del Sur’ será dirigido por Juan Reynoso, nuevo entrenador de la institución arequipeña.

“¡Bienvenido de vuelta a casa, Jhamir! Nos complace anunciar el regreso a Arequipa de nuestro rojinegro Jhamir D’Arrigo, que se suma al primer equipo para rugir en la presente temporada”, publicó el club en sus redes sociales.

Melgar, que el domingo visitará a Sporting Cristal por la quinta fecha del Torneo Clausura, se quedó sin el técnico Walter Ribonetto tras los resultados adversos en las últimas fechas de la Liga1.

El equipo estará nuevamente bajo la conducción de Juan Reynoso, campeón nacional en 2015, año del centenario rojinegro. El ‘Cabezón’ debutará en la actual Liga1 en la sexta fecha del Clausura, en el choque con Ayacucho FC en Arequipa.