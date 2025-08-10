Últimas Noticias
La información más relevante de la actualidad al momento
Con Alianza y Cienciano: cuándo y dónde se jugarán los duelos de ida de octavos de final de Copa Sudamericana

Alianza Lima y Cienciano de Cusco en la Copa Sudamericana
| Fuente: Alianza Lima y Cienciano
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Conoce los detalles de la próxima jornada de la Copa Sudamericana 2025. ¿Cuáles serán los principales duelos?

Luego de una pausa de unas semanas, la Copa Sudamericana 2025 se reiniciará el próximo martes por la ida de los octavos de final. En esta instancia habrá presencia peruana con Alianza Lima y Cienciano de Cusco.

Alianza Lima recibirá el miércoles a Universidad Católica de Ecuador. El estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute, será escenario de este compromiso que decidirá gran parte de las chances de ambos equipos.

Ese mismo día, Cienciano viajará a La Paz para visita a Bolívar, que cuenta en sus filas con el uruguayo Martín Cauteruccio, exjugador de Sporting Cristal.

Programación de la ida de octavos de final de la Sudamericana

- Once Caldas vs Huracán, en Colombia - martes 12 de agosto a las 17:00 (hora peruana)

- Independiente del Valle vs Mushuc Runa, en Ecuador - martes 12 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

- América de Cali vs Fluminense, en Colombia - martes 12 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

- Bolívar vs Cienciano, en Bolivia – miércoles 13 de agosto a las 17:00 (hora peruana)

- Alianza Lima vs U. Católica (Quito), en Perú – miércoles 13 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

- U. de Chile vs Independiente de Avellaneda, en Chile - miércoles 13 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

- Atlético Mineiro vs Godoy Cruz, en Brasil - jueves 14 de agosto a las 17:00 (hora peruana)

- Central Córdoba vs Lanús, en Argentina - jueves 14 de agosto a las 19:30 (hora peruana)

Alianza Lima Cienciano Copa Sudamericana

