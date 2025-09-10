Últimas Noticias
Guillermo Viscarra pasa la página tras clasificar al repechaje con Bolivia: "Ahora se vienen cosas lindas con Alianza Lima"

Guillermo Viscarra espera clasificar al Mundial 2026.
Guillermo Viscarra espera clasificar al Mundial 2026. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: billyvis13
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Realmente estamos muy bien concentrados porque queremos seguir haciendo bien las cosas en la Copa Sudamericana", indicó Guillermo Viscarra tras lograr la clasificación al repechaje internacional.

Pasa la página. Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, aseguró —luego de la clasificación al repechaje con la Selección de Bolivia— que ahora se encuentra enfocado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El portero de 32 años indico que quiere seguir haciendo bien las cosas en el torneo internacional, pero sabe que tienen que ir paso a paso.

"Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza. Realmente, estamos muy bien concentrados porque queremos seguir haciendo bien las cosas en la Copa Sudamericana y en el torneo local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente", indicó para Entre bolas.

"Tenemos un partido lindo ante la Universidad de Chile e intentaremos hacer bien las cosas como lo venimos haciendo. Acá tenemos que ir paso a paso", complementó.

Guillermo Viscarra apunta en llegar al Mundial

En tanto, al ser consultado sobre la clasificación al repechaje internacional, indicó que ha significado una enorme alegría para Bolivia y ahora apuntan a clasificar a la Copa del Mundo.

"Estoy muy contento por cumplir con el objetivo y ahora solo me queda enfocarme en Alianza Lima para los partidos que se nos vienen. Realmente ha sido una enorme alegría para el país, que tanto lo necesitaba", señaló Viscarra.

"Este ha sido un buen trabajo de dos años de eliminatorias que están teniendo sus frutos y ahora solo nos queda dar un paso más para conseguir el sueño de todos nosotros: ir a un Mundial", finalizó.

Guillermo Viscarra Selección de Bolivia Alianza Lima Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

